Kolumne von Nils Lackner : Welcher Wein zu welchem Essen?

In seiner Kolumne hinterfragt Sommelier Nils Lackner heute alte Gepflogenheiten im Weingenuss.

von shz.de

23. August 2019, 12:49 Uhr

Manchmal ist es gut, alte Traditionen und Gepflogenheiten zu hinterfragen. Macht alles wirklich Sinn, so wie wir es tun? Ist es noch zeitgemäß? Und wie könnte man es eventuell besser machen?

Wenn wir von der Abfolge einer Weinprobe oder eines Weinflights sprechen, haben sich gewisse Reihenfolgen eingebürgert. Schaumwein zuerst, dann die weißen, gefolgt vom Rotwein und zuletzt der Süßkram. Und das passt ja auch meistens. Allerdings haben wir ein paar Trends in der Koch- und Weinwelt, die dieser Reihenfolge nicht so ganz entsprechen. Asiatische Gerichte erfreuen sich immer größerer Popularität, und immer häufiger findet man Speisen wie Tom Kha Gai, eine thailändische Kokos- und Zitronengrassuppe, auf den Karten dieser Welt. Sie hat eine leichte Chilischärfe, zu welcher eine leichte Süße im Wein passt. Und im Dessertbereich setzen sich zunehmend Gemüseeinflüsse durch. Dazu ist ein Süßwein nicht ideal, aber ein Champagner kann den Job ganz gut erledigen. Also Süß vorne und Sprudel hinten. Verdrehte Welt, aber eben sinnvoll.

Es gibt auch Proben, bei denen es stimmig ist, erst die Rotweine und dann die Weißen zu trinken. So war ich mal bei einem Tasting anwesend, wo wir als Gruppe von fünf Sommeliers ca. 30 Rieslinge und 12 Cabernets verkosten mussten. Und ja, wir spucken dabei. Aber selbst mit hochdiszipliniertem Herangehen bleibt eines beim Riesling nicht aus. Die Säure macht ihren Job und Zunge und Zahnfleisch werden stumpf. Damit wäre es nicht sinnvoll, und den Cabernets auch nicht fair gegenüber, sie an zweiter Stelle zu stellen. Nach der Säureattacke würde man sie kaum noch schmecken. Was nicht ideal ist, wenn man eine Kaufentscheidung treffen soll.

Wir haben 2019: Rotwein gekühlt, Schaumwein zu Fleisch, Restsüß zum BBQ, viele neue Ideen machen Sinn oder sind es zumindest wert, ausprobiert zu werden. Wenn Ihr also das nächste Mal am Tisch sitzt und Euer Kellner Euch eine erstmal merkwürdig wirkende Empfehlung ausspricht, dann lasst Euch drauf ein. Könnte ja sein, dass es Spaß macht und schmeckt.







Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent. Auch auf Sylt kann man ihn für Proben, Events oder Touren durch die Sylter Weinberge buchen: nl@nilslackner.com , Tel: 0152-28759836