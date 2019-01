Kinderfeuerwehr in Archsum : Weiter auf Erfolgskurs

Rückblick 2018: Anzahl der Mitglieder hat sich verdoppelt, viele kurzweilige Dienstnachmittage fanden statt.

von shz.de

15. Januar 2019, 17:06 Uhr

Sylts einzige Kinderfeuerwehr ist weiterhin auf Erfolgskurs: Seit ihrer Gründung vor gut zwei Jahren hat sich die Zahl der jungen Mitglieder von anfangs zehn auf nunmehr 20 verdoppelt. Zugleich wurden mit Haakon und Mika Jung die ersten Kameraden an die Jugendfeuerwehr Tinnum überstellt.

Der Jahresbericht 2018 der Kinderwehr weist 19 kurzweilige Dienstnachmittage auf, deren Inhalt von Spiel über Sport bis hin zur Fahrzeugkunde und Brandschutzerziehung reichte. Zu den Highlights des vergangenen Jahres zählte unter anderem ein Dienst gemeinsam mit der Wasserrettung und der Jugendabteilung des DRK Westerland am Munkmarscher Hafen. Auch beim Inselmarsch der Sylter Wehren in Morsum durften die Steppkes auf einer verkürzten Strecke dabei sein, außerdem erlebten sie eine spannende Übernachtungsparty, bei der sie zu fiktiven Einsätzen wie der Suche nach einer vermissten Person ausrückten. Auch die Abnahme des Abzeichens „Kinderflamme“ bestand der Nachwuchs mit Bravour. Weitere Höhepunkte: Ein Tagesausflug in den Erlebniswald Trappenkamp und die Weihnachtsfeier in der „Sylt 4 Fun-Halle“ in Wenningstedt. Der herzliche Dank der Mädchen und Jungen sowie ihrer Eltern galt dabei dem großen Engagement des Betreuerteams, dem Malin Schulz, Maike Winning, Björn Christiansen, Jens Peter Holst und Michael Schemhaus angehören. Vier Mädchen und 16 Jungen bilden derzeit die quirlige Gemeinschaft, wobei der Altersdurchschnitt bei 7,6 Jahren liegt. Löblich war auch die Beteiligung an den Diensten im Jahr 2018: Die Quote lag bei 81,4 Prozent.