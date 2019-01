Weite Anreise zum Sylter Gourmetfestival

von Anja Werner

Vom Golf von Oman nach Sylt – Küchenchef Dorin Schuster (Bildmitte) hatte eine lange Anreise mit vier Flügen hinter sich, als er am Sonntag auf der Insel eintraf. Mittwoch beginnt das Gourmetfestival Sylt – und der gebürtige Schwabe kocht im Landhaus Stricker mit den Küchenchefs Philip Rümmele und Holger Bodendorf. (r.). Schuster ist nach Stationen im Berliner Adlon, im Legian Bali und im Iggy’s in Singapur seit anderthalb Jahren Küchenchef im Luxushotel „The Chedi“ im Sultanat Oman. Donnerstag stehen im Landhaus Stricker „Sterne des Oman“ auf dem Menüplan, Freitag dann ein „Tanz auf der Kichererbse“ mit orientalischen Gourmethäppchen im abgedunkelten Restaurant zu stimmungsvoller Musik, ganz wie in „Tausendundeiner Nacht“.