Weinanbau auf Sylt : Weinprinzessin besuchte Sylter Weihnachtsmarkt

Wintermarkt ist noch bis zum 4. Januar geöffnet.

von Ralf Henningsen

29. Dezember 2019, 18:25 Uhr

Westerland | Schleswig-Holsteins erste Weinprinzessin hat am Freitag den Sylter Wintermarkt besucht. Sandra Ohm aus Klein Bennebek, die den Titel im September beim Damper Weinfestival verliehen bekommen hat, ist Repräsentantin des Weinanbaus im nördlichsten Bundesland – und dazu gehört auch der „Sölviin“ vom nördlichsten Weinberg Schleswig-Holsteins in Keitum auf Sylt. Am Stand des Sylter Sommeliers Nils Lackner ließ sich die Regentin den edlen Tropfen aus der Solaris-Traube schmecken.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Platz an der Neuen Mitte ist noch bis zum 4. Januar geöffnet – bis Donnerstag jeweils von 12 bis 20 Uhr und Freitag und Sonnabend von 12 bis 22 Uhr.