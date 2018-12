Kultur auf Sylt : Weihnachtsstimmung mit Godewind

Nordfriesische Band legte auf seiner Weihnachtstour erstmals einen Zwischenstopp in Wenningstedt ein

von Sylt Connected

03. Dezember 2018, 18:09 Uhr

Wenningstedt-Braderup | Akustische Gitarren, Akkordeon, Cello und viel norddeutsche Lebensart: Fast schon unplugged und ganz nah am Publikum präsentierten „Godewind“ im Wenningstedter Kursaal³ handgemachte Weihnachtslieder auf platt- und hochdeutsch und brachten die knapp 200 Besucher damit in besinnliche Weihnachtsstimmung. Schon seit vielen Jahren ist die Band mit ihrer Weihnachtstour jeden Winter in Norddeutschland unterwegs. Erstmals legte sie dabei auch einen Zwischenstopp auf Sylt ein.

Die wundervollen Lieder wie „Wiehnachtstied is dor“, „Eine Insel für die Seele“ oder das Medley aus verschiedenen Songs ihrer Weihnachtsalben begeisterten die Zuschauer mit sanften und leisen Tönen und sorgten bei allen Gästen schon vor dem ersten Advent für Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Natürlich durfte auch in den Moderationen ein Wechsel der Sprachen nicht fehlen: So wird zwischen den Liedern die eine oder andere Geschichte aus der Weihnachtszeit – oder auch einfach mal nur „dumm Tüch“ – erzählt.

Seit nunmehr 39 Jahren präsentiert die Band „Godewind“ ihr Repertoire aus fast 700 Songs auf Bühnen in ganz Norddeutschland. Auch im nächsten Jahr möchte die Band um Sängerin Anja Bublitz der Insel wieder einen Besuch abstatten, um im Rahmen der Weihnachtstour 2019 ihr 40. Jubiläum zu feiern.