Karikative Aktion : Weihnachtspäckchen für Sylter Kinder

Eine Initiative von Sylta Schmidt (Foto) in Zusammenarbeit mit den Morsumer Kulturfreunden und den sozialen Diensten auf Sylt

von sr

02. November 2018, 15:47 Uhr

Die Aktion „Weihnachtspakete für Sylter Kinder“ geht in ein neues Jahr. Bereits seit zehn Jahren packen viele Insulaner jährlich Weihnachtspäckchen für weniger begüterte Sylter Kinder. Ausgedacht hat sich die karitative Aktion Sylta Schmidt (Foto) in Zusammenarbeit mit den Morsumer Kulturfreunden und den sozialen Diensten auf Sylt. Die Morsumerin will damit gezielt den Kindern eine Freude machen, denn „sie sind die, die mir wirklich wichtig sind.“ Auch auf der Insel gebe es zahlreiche Eltern, die ihren Kinder nur wenige oder gar keine Geschenke kaufen können, so Sylta Schmidt. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0171-5323836. Ausserdem wird sie vom 30. November bis 2. Dezember wieder auf dem Morsumer Weihnachtsmarkt in der Bücherecke der Morsumer Kulturfreunde eine Spendenbox bereit halten und selber vor Ort sein.

Wer helfen möchte kann ab sofort wieder spenden über das Konto der Morsumer Kulturfreunde: Sylter Bank IBAN: DE06 2179 1805 0000 1590 00 Verwendungszweck: Weihnachtspakete. (Wer eine Spendenquittung möchte,dann bitte die Adresse vermerken).