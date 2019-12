Weihnachtsoratorium erklingt in St. Severin

Bremer Kammerphilharmoniker und der Chor an St. Severin präsentieren am Sonnabend das Weihnachtsoratorium von Bach in Keitum

Keitum | Vielerorts gehört heute der Besuch einer Aufführung des Weihnachtsoratoriums zum vorweihnachtlichen Programm wie das Kekse backen oder Geschenke besorgen. Das Werk des großen Johann Sebastian Bach ist populärer denn je und füllt die Kirchen, was zu Lebzeiten des Musikgenies undenkbar gewesen wäre. 1734 nämlich, als das Weihnachtsoratorium erstmals erklang, wären Aufführungen an den Adventssonntagen undenkbar gewesen. Der Advent galt als Zeit stiller Einkehr und Buße. Nach langer Askese wurde dann die Geburt Jesu am ersten Weihnachtsfeiertag umso prächtiger begangen. Bach führte die sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums innerhalb von zwei Wochen auf: Den ersten Teil am ersten Weihnachtsfeiertag, den zweiten am zweiten, den dritten am dritten, Teil vier gab es an Neujahr, Teil fünf am Sonntag nach Neujahr und den abschließenden Teil an Epiphanias, volkstümlich auch Dreikönigstag genannt.

Am Sonnabend, 28. Dezember, um 18 Uhr führen die Mitglieder der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und der Chor an St. Severin das Weihnachtsoratorium in der Keitumer Kirche St. Severin auf. Leiter Alexander Ivanov hat für die Aufführung drei aus insgesamt sechs Kantaten ausgewählt.

Teil vier: „Fallt mit Danken, fallt mit Loben“: In diesem Teil wird berichtet von der Beschneidung, bei der das Neugeborene den Namen Jesus erhält. Der Dank gilt Gott, weil sein Sohn „Heiland und Erlöser“ werden will. Teil fünf: „Ehre sei dir, Gott, gesungen“: In diesem und dem darauffolgenden Teil steht der Besuch der Weisen aus dem Morgenland im Mittelpunkt. Die Instrumentalisierung bringt das strahlende Licht des neugeborenen Königs zum Ausdruck. Teil sechs: „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“: Inhaltlich führt der letzte Teil die Geschichte vom Besuch der Weisen aus Teil fünf fort, typologisiert Herodes aber nun zum Feind der Christenheit. Die Weisen aus dem Morgenland finden das Kind in seiner Krippe und schenken ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Der Choral „Ich steh an deiner Krippen hier“ wendet dies auf den Gläubigen an, der sich selbst als Geschenk Gott darbringen soll.

