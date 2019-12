Weihnachten auf Sylt : Weihnachtskonzerte des Sylter Shanty-Chors

Gesangsverein tritt drei Mal zugunsten der Seemannsmission auf.

Avatar_shz von shz.de

12. Dezember 2019, 10:52 Uhr

Sylt | In drei Ortsteilen der Gemeinde Sylt wird der Shanty-Chor wieder die beliebten Weihnachts-Benefiz-Konzerte zugunsten der Seemannsmission „Duckdalben“ Hamburg zu Gehör bringen. Der Shanty-Chor hat von Anfang Oktober wieder jeden Donnerstagabend darauf verwendet, den Syltern und Gästen die Weihnachtszeit, so wie sie vor vielen Jahren auf See und in den Häfen begangen wurde, wieder nahe zu bringen. Die Konzertreihe beginnt am Donnerstag, 12. Dezember, um

18 Uhr, in der Kirche St. Martin zu Morsum. Weiter geht es dann am Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr, in der Kirche St. Severin zu Keitum und das dritte Konzert wird am Sonntag, 22 Dezember, um 17 Uhr, in der Stadtkirche St. Nicolai zu Westerland stattfinden. Der Eintritt ist jeweils frei; da es sich jedoch um Benefiz-Konzerte handelt, wird um eine Spende gebeten. Als „Singender Botschafter der Insel Sylt“ hofft der Shanty-Chor natürlich wieder, wie jedes Jahr, auf viele Zuhörer.