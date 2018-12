Kultur auf Sylt : Weihnachtliches im Kursaal³

Am Freitag: Lesung mit Nina Petri – und am Sonntag: Konzert mit Katja Ebstein

von Pierre Boom

13. Dezember 2018, 18:19 Uhr

Wenningstedt-Braderup | Eine weihnachtliche Lesung mit der Schauspielerin Nina Petri findet am heutigen Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr im Kursaal³ statt. Die Schauspielerin liest die „Evergreens der Weihnachtszeit“: Gedichte und Prosa von Kästner, Ringelnatz und Lenz und anderen, die es lohnt immer und immer wieder zu hören. Dazu gesellen sich auch Geschichten und Gedichte, die sich noch nicht derart ins allgemeine Gedächtnis eingraviert haben. Nina Petri nimmt die Zuschauer mit ihrer warmen ausdrucksstarken Stimme mit auf eine weihnachtliche Reise, mit Tannenduft, Kerzenlicht und Lebkuchengeschmack …

Karten gibt es für 18 Euro bei allen insularen Vorverkaufsstellen, online sowie an der Abendkasse.

Nur zwei Tage später – am Adventssonntag, 16. Dezember – ebenfalls um 20 Uhr gastiert Katja Ebstein mit ihrem Vorweihnachtskonzert im Kursaal³. Mit dem Programm hat die Sängerin sich ein hohes Ziel gesteckt: Trotz Konsum und selbstgemachtem Stress möchte sie ihrem Publikum die Möglichkeit bieten, die Stille wiederzufinden. Und so wird sie Heiteres, Satirisches, aber auch Besinnliches aus Gedichten, Liedern und Geschichten für kleine und große Erwachsene bieten – mit Beiträgen von James Krüss, Heinrich Heine, Robert Gernhard, Loriot, Hanns Dieter Hüsch, Erich Kästner und anderen. Ein Ebstein-Abend, der Poesie mit Witz, märchenhafter Naivität, Satire und viel Musik verbindet.

Katja Ebstein hat Pop-Songs und Lieder veröffentlicht, die das höchste Klassenziel auf diesem Terrain erreicht haben – viele von ihnen wurden Evergreens. Sie war ganz früh dabei, internationale Songpoeten wie Cat Stevens, Bob Dylan, Leonhard Cohen, Stevie Wonder in deutscher Sprache zu interpretieren. Sie hat die großen Musical- und Filmmelodien gesungen, hat Fernsehen gemacht und Theater-Hauptrollen gespielt. Sie hat in sieben Sprachen gesungen und es in den entsprechenden Ländern hoch in die Charts geschafft. Keiner kann mehr zählen, wie oft sie auf der Bühne stand und in den verschiedenen Genres mit Standing Ovations und Kritikerlob gefeiert wurde.

Karten gibt es für 25 Euro an allen insularen Vorverkaufsstellen, online sowie an der Abendkasse.