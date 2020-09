Weichenstellung für Sylter Dauerwohnraum

In Wenningstedt-Braderup und der Gemeinde Sylt wird heute über Tempo, Anzahl und Verortung von Dauerwohnraum entschieden

Sylt | Seine Bezeichnung „raumordnerischer Vertrag“ ist zwar sprödes Beamtendeutsch, sein Inhalt jedoch so gravierend, dass selbst der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, sich seine Umsetzung wünscht. Und das tut sicher auch jeder, der aktuell einen bezahlbaren Dauerwohnraum auf der Insel Sylt benötigt.

Sowohl in der heutigen Bauausschusssitzung der Gemeinde Sylt als auch der Gemeindevertretersitzung in Wenningstedt-Braderup steht der raumordnerische Vertrag auf der Tagesordnung. Durch ihn sollen auf Sylt 2521 neue Wohneinheiten entstehen, die auch vor der Umwandlung zu Ferienobjekte oder Verkauf als Zweitwohnungen gesichert worden sind. Der Bedarf an 2521 Wohneinheiten bis 2030 wurde in der aktualisierten Bedarfsschätzung (ALP 2020) ermittelt.

Die Kommunalpolitiker, die für oder gegen den neuen Vertrag mit dem Land Schleswig-Holstein heute Abend in Westerland und Wenningstedt ihren Finger heben, sind sich sicher der Tragweite ihrer Entscheidung bewusst.

Bei dieser Abstimmung geht es nicht um politisches Kalkül, sondern um junge Familien und Arbeitnehmer mit durchschnittlichen und niedrigen Einkünften, die händeringend eine bezahlbare Wohnung auf der Insel benötigen. Und es geht um das soziale Wohl der Insel, die Einwohner benötigt, die sich in der Feuerwehr oder dem Kindergarten engagieren, Mitglieder in Vereinen sind und der Insel damit auch ein Leben neben der touristischen Welt geben.

Um die Hintergründe der Entscheidung zu verstehen, hat sich die Sylter Rundschau vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein den Sachverhalt erläutern lassen:

„Eine von der Landesplanung beauftragte Abschätzung des aktuellen und zukünftigen Wohnungsbedarfs für die Gemeinden der Insel Sylt durch das Büro ALP – Institut für Wohnen und Stadtentwicklung - hat 2020 einen hohen Wohnungsneubaubedarf für die Schaffung von Dauerwohnraum ermittelt“, erklärt der Pressesprecher des Ministeriums, Dirk Hundertmark. Rechtlich festgelegt ist dieser Bedarf bislang im wohnbaulichen Entwicklungsrahmen. Er beschreibt den theoretischen Dauerwohnraumbedarf pro Gemeinde. Der ist zunächst unabhängig davon, ob es dort überhaupt die Möglichkeit gibt ihn zu erstellen, weil zum Beispiel gar keine bebaubaren Flächen vorhanden sind.

Nachdem auch das Land dieses festgestellt hat, schlägt es jetzt ein pragmatischeres Vorgehen vor: Der Dauerwohnraum entsteht auf der Insel dort, wo es sogenannte Potenzialflächen gibt. Ob die in Hörnum oder List, Kampen oder Keitum sind, spielt dabei zunächst keine Rolle. Wichtig ist, dass schnell und umfänglich gebaut werden kann.

Dass dieser Ansatz nicht von allen Gemeindevertretern begrüßt wird, kann daran liegen, dass sie das Wohl ihrer eigenen Gemeinde höher einschätzen als das Gesamtwohl der Insel.

Wie überzeugt allerdings die Landesregierung von diesem Vorgehen ist, belegt ein Brief von Ministerpräsident Daniel Günter, den er im Juli diesen Jahres an die Bürgermeister der Insel geschickt hat. Darin schreibt er: „Die Einbeziehung des gesamten Wohnungsmarktes auf der Insel ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn alle Gemeinden müssen einen Beitrag zur Bewältigung der angespannten Wohnungsmarktsituation auf der Insel Sylt leisten.“

Dirk Hundertmark ergänzt: „Auf diesen dringenden Handlungsbedarf reagiert der raumordnerische Vertrag zwischen den Gemeinden der Insel Sylt und der Landesplanung. Mit Hilfe des Vertrages soll abgesichert werden, dass die für den Wohnungsbau geeigneten Flächen kurz bis mittelfristig zur Schaffung von zusätzlichem Dauerwohnraum genutzt und bebaut werden können.“

So überzeugend das Vorgehen bei objektiver Betrachtung sein kann, so unberechenbar ist das Abstimmungsverhalten in den einzelnen Gemeinden. Dirk Hundertmark stellt klar: „Wir streben eine Gesamtlösung für die Insel Sylt an, deshalb hat die Landesplanung auch ein großes Interesse, dass alle Gemeinden den Vertrag mittragen. In diesem Sinne kann der raumordnerische Vertrag nur wirksam werden, wenn für jede Gemeinde die zuständige Bürgermeisterin oder der zuständige Bürgermeister unterschrieben haben.“ Schert eine Gemeinde aus, ist der Vertrag für die gesamte Insel hinfällig.

Dann würde sich weiter an dem vorliegenden Wohnraumentwicklungskonzept orientiert werden. Das bestätigt auch der Pressesprecher des Innenministeriums:

„Ohne den Vertrag gilt der wohnbauliche Entwicklungsrahmen des Landesentwicklungsplans. Dieser sieht vor, dass die Gemeinden Hörnum, Kampen, List und Wennigstedt-Braderup ihren Wohnungsbestand bis zum Jahr 2030 um maximal zehn Prozent erhöhen dürfen, bezogen auf den Bestand an Dauerwohnungen am 31. Dezember 2017

Da der akute und zukünftige Wohnungsbedarf für Dauerwohnnutzungen auf der Insel Sylt allerdings größer ist, soll der wohnbauliche Entwicklungsrahmen durch die vertraglichen Regelungen (den raumordnerischen Vertrag, AdR) ersetzt werden.“

Nachdem die Gemeinde List dem raumordnerischen Vertrag bereits zugestimmt hat, wurde er in der vergangenen Bauauschusssitzung in Wenningstedt-Braderup abgelehnt. Sollte sich die Ablehnung heute Abend in der Gemeindevertretersitzung in Wenningstedt wiederholen, erklärt Dirk Hundertmark die Konsequenzen für Sylt: „Sollte der raumordnerische Vertrag nicht zustande kommen, müssen sich die kommunalen Bauleitplanungen für den Wohnungsneubau an den ansonsten geltenden Vorgaben des in Kraft befindlichen Regionalplans V und des Landesentwicklungsplans ausrichten. Unter den Voraussetzungen des nach diesen Plänen geltenden wohnbaulichen Entwicklungsrahmens wäre weniger Wohnungsneubau für Dauerwohnen möglich.“