Abschied von Sylt : Wehrheims geben Hörnumer Jugendherberge ab

Nach über 30 Jahren verlassen Leander und Gabriele Wehrheim die Insel Sylt.

Avatar_shz von ago

30. Januar 2020, 18:36 Uhr

Hörnum | Am 15. August vor 30 Jahren haben Gabriele und Leander Wehrheim den Sprung ins kalte Wasser gewagt: Mitten in der Hochsaison übernahm das Ehepaar die Hörnumer Jugendherberge. „Hätte ich nicht die Vorkenntnisse durch die Jugendherberge meiner Eltern gehabt, wäre ich nach einer Woche abgehauen. Es war einfach chaotisch hier“, erinnert sich Gabriele Wehrheim lachend und blickt zu ihrem Mann. 30 Jahre liegen hinter den beiden – 30 Jahre, als Eltern, Geschäfts- und Ehepartner.

Vieles hat sich in dieser Zeit verändert. Kinder, die heute zum ersten Mal in die Herberge kommen, fragen direkt nach Wlan, in einigen der Aufenthaltsräume gibt es Fernseher oder eine Leinwand. Das war früher anders: Fragten die Kinder und Jugendlichen damals nach einem Fernsehgerät, dann stellte der heute 65-jährige Herbergsvater sich dumm. „Wenn ihr euch rüber an den Strand setzt und die Wellen beobachtet, habt ihr auch was zu gucken. Das beruhigt und ihr vermisst dieses elektrische Gerät überhaupt nicht!“, lautete der Standardspruch. Einen Fernseher gab es nicht.

Auch die Ansprüche an die Zimmer hätten sich verändert. „Vor 30 Jahren gab es noch keine Zimmer mit Dusche und Toilette. Damals konnte man auch noch zwei Lehrer von unterschiedlichen Schulen und Klassenfahrten in ein Zimmer packen, das ist heute undenkbar“, erzählt Gabriele Wehrheim. Heute würde meist eine Einzelunterbringung, am besten mit Bad und getrennt von den Schülern, verlangt. „Die Mehrbettunterbringung ist witzigerweise bei den Älteren heute viel beliebter als bei den Jüngeren.“ Einige der „alten Stammgäste“ bestünden regelmäßig auf die Unterbringung in Zimmer 117, einem Sieben-Bett-Zimmer – nach Möglichkeit auf einem der unteren Betten. „Für einen 21-Jährigen lässt sich das kaum verkaufen“, erzählt sie weiter. Inzwischen hat die Jugendherberge 14 Zimmer, die mit Dusche und Toiletten ausgestattet sind. Man passt sich an.

Ursprünglich sollte das Paar die Herberge nur für ein Jahr übernehmen, doch aus einem wurden 30 Jahre. Leander und Gabriele Wehrheim blieben und zogen ihre drei Kinder im beschaulichen Hörnum groß. „Es hat uns hier gefallen. Und mit drei Kindern zieht man auch nicht permanent um“, so die Herbergsmutter.

Einfach war das nicht immer. Die ersten Jahre lebte die Familie in den Räumlichkeiten der Herberge, ständig umgeben von Gästen. Doch das Paar lernte damit umzugehen – auch der Umzug in das neue, neben der Herberge gelegene Haus erleichterte den Alltag: „An der Schlafzimmertür muss die Arbeit beendet sein“, so Leander Wehrheim. Schmunzelt fügt er hinzu: „Natürlich funktioniert das nicht immer.“ Manchmal sei es unvermeidbar gewesen, im Bett noch einmal die To-Do-Liste für den kommenden Tag durchzugehen oder über das Erlebte zu sprechen.

Die Wehrheims arbeiteten stets eng mit der Schutzstation Arche Wattenmeer zusammen – ein Highlight für viele Besucher. „Das Wattenmeer hat eine besondere Anziehungskraft“, weiß Leander Wehrheim. Es habe kaum Schulkassen gegeben, die keine Wattwanderung unternommen hätten. Und auch Privatpersonen und Familien hätten die Ruhe in Hörnum immer zu schätzen gewusst, verrät der Herbergsvater.

Mit der Eröffnung der Jugendherberge „Dikjen Deel“ wurden jedoch auch die Gäste in Hörnum weniger – während die Abgeschiedenheit des Inselorts einst ein Kriterium für das Haus der Wehrheims war, bevorzugen einige der Gäste nun doch die Nähe zur Stadt – das machte sich auch in den Buchungszahlen bemerkbar.

Zusätzlich erschwerte die Eröffnung der Westerländer Jugendherberge den Arbeitsalltag des Herbergsvaters: Statt nur für die eigenen Hausgäste zu kochen, bereitete Leander Wehrheim zeitweise auch das Essen der Gäste von „Dikjen Deel“ zu. „Dazu kommt, dass wir immer den Anspruch hatten, auch die Gäste, die früh oder spät an- oder abreisen, zu bedienen“, ist sich das Paar einig. Es habe ja schließlich auch eine Menge Spaß gebracht, wirft Gabriele Wehrheim ein. Ihr Mann zuckt schmunzelnd mit den Schultern: „Dann ist so ein Tag, der 24 Stunden hat, auch schnell mal auf fünf Stunden Schlaf beschränkt.“ Ihm scheint das nichts auszumachen – fast wirkt es, als sei all der Stress spurlos an dem Paar vorübergegangen. „Man bleibt in der Arbeit jung, man rostet nicht“, findet der Herbergsvater die passende Erklärung.

Seine Frau kennt das, sie weiß wie es ist, in einer Jugendherberge aufzuwachsen. Gabriele Wehrheim selbst war 14 Jahre alt, als ihre Eltern die Herberge in Flensburg übernahmen. „Im Winter haben wir Kinder das Haus in Beschlag genommen“, erinnert sie sich. Auch für die eigenen Kinder war die kalte Jahreszeit stets spannend, wenn beide Elternteile zu Verfügung standen. Das Ehepaar nutzte die Zeit, um gemeinsam wegzufahren – denn in der Hauptsaison war das schlichtweg nicht möglich: „In den Sommerferien bin ich alleine mit den Kindern nach Schweden gefahren“, erzählt Gabriele Wehrheim. Ihr Mann hielt solange auf Sylt die Stellung und kümmerte sich um die Herbergsgäste.

In der Hauptsaison sei man als Elternteil oftmals nur körperlich anwesend. „‚Ich komme gleich‘ ist zum Beispiel so ein Spruch, zu dem unser Mittlerer mal sagte ‚Also Mama, wenn du sagst, dass du gleich kommst, dann dauert das Stunden!‘ Das sagt schon mal viel aus, oder?“ Alles habe seine Vor- und Nachteile, resümiert die Herbergsmutter weiter: „Durch das Umfeld, die Begegnungen und die Arbeit mit Menschen bekommen die Kinder eine andere Perspektive, die viele Jugendliche im selben Alter nicht haben und auch nicht haben können. Sie werden unheimlich weltoffen“.

Doch eines ist gleich geblieben in der gemütlichen Herberge im Süden der Insel – das Ehepaar hatte bis zuletzt noch immer Spaß an der gemeinsamen Arbeit, die jung hält, wie Leander sagt. „Die Qualität der Arbeit setzt sich besonders dann durch, wenn man sie mit einem Partner teilt. Meine Frau und ich hatten uns täglich 24 Stunden – welcher Job kann das schon bieten?“ Für seine Frau war „die Vielfalt der Menschen“ stets das Entscheidende an der Tätigkeit als Herbergsmutter. Für Gabriele Wehrheim sei die Herberge stets ein sozialer Ort gewesen, an dem jeder willkommen ist. „Das Miteinander steht für mich klar im Vordergrund“, so die 64-Jährige. Für die Eheleute war klar, dass sie in dem Moment, in dem die Arbeit keinen Spaß mehr bringt, aufhören. Heute, 30 Jahre später, kann Gabriele Wehrheim guten Gewissens sagen: „Ich habe immer noch Lust.“

Und dennoch: Mit Beginn des Monats endet die Zeit als Herbergseltern für das Ehepaar – und damit auch die Zeit auf Sylt. Die Wehrheims ziehen in die Nähe von Flensburg. Was ihnen am meisten fehlen wird? „Der Austausch mit den Gästen und definitiv auch die Nordsee!“