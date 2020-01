Wehrführer mahnt Wohnungsbau an

Rantumer Feuerwehr benötigt weitere Feuerwehrleute / 37 Einsätze im letzten Jahr

21. Januar 2020, 16:54 Uhr

RANTUM | Alle Kameradinnen und Kameraden tragen zur Effizienz der Freiwilligen Feuerwehr Rantum bei – einer von ihnen erfuhr im Rahmen der Hauptversammlung eine besondere Ehrung: Rolf Lorenzen wurde mit dem Schleswig-Holsteinischen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze dekoriert.

Seit 37 Jahren Mitglied der Wehr, gehört Lorenzen seit 22 Jahren dem Vorstand an und ist seit 2010 stellvertretender Ortswehrführer. „Immer, wenn er gebraucht wurde, hat sich Rolf zudem für die Ausbildung der jungen Kameraden engagiert“, lobte Wehrführer Thomas Nissen im Beisein der Kameraden und Gäste, darunter auch der neue Kreiswehrführer Dirk Paulsen.

Auch für Hans Peter Reimers war es ein besonderer Abend: Nach 27 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst und acht Jahren als Sicherheitsbeauftragter wurde er in die Ehrenabteilung überstellt. Während Marvin Grimme neu aufgenommen und zum Feuerwehrmann befördert wurde, ist Torsten Ibers jetzt Oberfeuerwehrmann. Zum neuen Funkwart ernannte die Versammlung Malte Nissen.

2019 wurden Rantums Blauröcke zu insgesamt 37 Einsätzen gerufen – so unter anderem zur Löschhilfe bei einem Brand in Hörnum sowie zu sechs Kleinbränden und fünf Verkehrsunfällen, außerdem mussten neun Personen aus Notlagen und zwei Schafe aus dem Schlick befreit werden. Neben 35 Dienst- und Übungsabenden sowie diversen Lehrgängen standen im Vorjahr auch einige andere Termine auf dem Programm, angefangen von der Begleitung des Biikeumzugs über die Feuerwehrparty bis hin zu einem Kindernachmittag. Die Feuerwehrtour führte die Gemeinschaft nach Rügen und Stralsund.

Zum Jahresende zählte die Wehr 34 Aktive und sechs Ehrenmitglieder. Außerdem sind vier Kameraden anderer Wehren durch eine Zweitmitgliedschaft tagsüber verfügbar. Die aktive Dienstabteilung hat einen Altersdurchschnitt von 45 Jahren.

Das Löschfahrzeug vom Typ LF 16 wurde im vergangenen Jahr für rund 22 000 Euro renoviert, der Förderverein investierte dazu rund 12 000 Euro in eine neue Ausrüstung. Der Plan, einen Lagerraum in Form eines Carports oder eines Containers zu errichten, soll im ersten Halbjahr 2020 umgesetzt werden.

In seinem Schlusswort mahnte Thomas Nissen die unbefriedigende Wohnraumsituation an: „Bereits seit etwa 30 Jahren wird in Rantum von Wohnraum im Zuge eines Bauprojekts im Bereich Hasenheide / ehemaliger Schulblock gesprochen, doch bis heute sind wir keinen Meter weiter gekommen. So werden wir keine künftigen Feuerwehrleute gewinnen können. Wenn in Sachen Wohnraum nicht langsam etwas geschieht, wird es hier bald ganz dunkel.“