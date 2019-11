Weg von der reinen Verleihstube

Im digitalen Zeitalter durchleben Bibliotheken im Land einen Funktionswandel / Leiter der Sylt Bibliothek ist gewappnet für die Zukunft

Westerland | Vor einem leeren Leseraum und einer stillen Kinderecke fürchtet sich Jan-Christian Sangkuhl nicht. Seit seinem Amtsantritt vor neun Jahren sorgt der Leiter der Sylt Bibliothek dafür, dass seine Bücherei mehr ist, als eine reine „Medienverleihstube“.

In den hellen Räumen des Klinkerbaus am Westerländer Rathausmarkt treffen sich viele Menschen nicht nur, um Bücher, Zeitschriften oder DVDs zu leihen. Sylter und Urlauber kommen hier zudem bei Lesungen zusammen. Auch wer nur kurz vorbeischaut spürt, dass die Menschen hier gerne lesend ihren Nachmittag verbringen, dass Mütter und Väter mit ihren Kindern, fernab des Trubels draußen, verschnaufen und Schüler sowie Studenten sich treffen, um Referate oder Hausarbeiten zu machen.

„Einen solchen stillen Ort, mit hoher Aufenthaltsqualität an dem es zudem Wlan gibt, findet man auf der Insel sonst nicht“, sagt Sangkuhl. Viele erlebten die Sylt Bibliothek als einen „konsumfreien Rückzugsort“, als sogenannten „dritten Ort“ außerhalb der eigenen Wohnung.

Während der Bibliotheksverband in seiner „Agenda 2025“ zuletzt seine Visionen einer „modernen, zeitgemäßen Bücherei“ skizzierte, die auch in Zeiten, in denen die Menschen lieber E-Books als Bücher mit Seiten aus Papier leihen, bestehen kann, ist diese für Sangkuhl und sein Team auf der Insel schon real.

Eine Sylter Schülerin kommt regelmäßig nachmittags für mehrere Stunden in die Bibliothek, um hier zu lesen. Hier findet sie die Ruhe, von der Eltern oder Geschwister sie zu Hause abhalten. Zudem kommen zahlreiche, oft ältere, Menschen mit Fragen zu Computern oder ihrem Handy vorbei. Andere wollen ein Fax verschicken. „Das sehe ich nicht als Extra-Aufgabe, sondern das gehört hier zu unserem Portfolio dazu“, sagt Sangkuhl.

Um diesen Funktionswandel erfolgreich umzusetzen, folgte der Bibliotheksleiter einem konsequenten Plan: Zunächst wurde die Bücherei vor dreieinhalb Jahren einem Makeover unterzogen, sie wurde anders beleuchtet, freundlicher gestrichen, es wurden bequeme Sessel aufgestellt und die Bücher in Regale mit Rollen sortiert, damit sie bei Lesungen und Veranstaltungen schnell beiseite gerollt werden können. Zudem bewarben die Mitarbeiter die „Onleihe“ verstärkt und initiierten drittens verstärkt lokale und kulturelle Veranstaltungen (mit Schulen, der Volkshochschule und Lesungen) in ihren Räumen. „Wir fokussieren uns nicht auf die reine Ausleihe von analogen Büchern, sondern bieten verschiedene Veranstaltung an, auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen“, sagt der Bücherexperte. Mit Erfolg. Das Engagement der Sylter Einrichtung bleibt nicht unbemerkt. Erst im April war sie für den „Bibliothekspreis des Landes Schleswig-Holstein 2018“ nominiert worden. Die Jury überzeugte „die kundenorientierte Bibliotheksarbeit – insbesondere auch mit Blick auf die Urlaubsgäste –, die gelungene Kooperation mit anderen Kultur- und Bildungsträgern, die sehr gute Medien-und Öffentlichkeitsarbeit, die einladende Atmosphäre sowie die Schaffung unterschiedlicher Raumzonen“, hieß es in der Begründung im Frühjahr.

Ohne die Unterstützung aus dem Rathaus wäre das alles nicht möglich: „Ideell und finanziell fühle ich mich von der Verwaltung, der Politik und dem Freundeskreis der Sylt Bibliothek optimal unterstützt“, sagt der Bibliotheksleiter.

Der Standort Sylt sei besonders bezogen auf die heterogenen Nutzergruppen nicht vergleichbar mit den Bibliotheken auf dem Festland. „Vom Arbeitslosengeld-Bezieher bis zum Multimillionär ist alles dabei.“ Das sei besonders bei der Auswahl der Medien herausfordernd, „macht mir aber große Freude“.

Für das kommende Jahr plant der Bibliothekschef weitere Neuerungen: Dann werden sogenannte E-Circle-Terminals aufgestellt, die das online ausleihen greifbarer machen sollen. Sangkuhl hofft, dass besonders Menschen, die bisher noch Berührungsängste haben, das elektronische Ausleihen sowie das Lesen von Büchern auf dem Tablet dadurch schmackhaft gemacht werden kann.