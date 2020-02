Weg frei für den Denghoog-Bau

Projektleiter rechnet mit einem Baubeginn für das umstrittene Projekt im Sommer oder Herbst dieses Jahres

05. Februar 2020, 16:56 Uhr

Wenningstedt | Die Baugenehmigung ist erteilt, der umstrittene Neubau eines Wohnhauses mit vier Wohnungen am Denghoog kann beginnen. In den vergangenen Tagen wurden dort erstmal Bäume gefällt. Projektleiter Harald Hoch von der Hamburger Adolf-Weber-Gruppe rechnet mit einem Baubeginn im Sommer oder Herbst dieses Jahres.

Der Neubau auf dem Grundstück Am Denghoog 3 in Wenningstedt erhitzt die Gemüter nun seit einem Jahr. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt der Denghoog – eines der vier Museen der Sölring Foriining. Durch den Abriss des Altbaus, die Baustelle und den Betrieb der drei Ferienwohnungen und einer Dauerwohnung könnte das begehbare Grab beschädigt werden, befürchtet nicht nur der Sylter Heimatverein. Das Baurecht konnte dem Investor trotzdem nicht versagt werden, seine Pläne sind laut Bebauungsplan zulässig.

„Der Bauherr verfügt über eine gültige Baugenehmigung und darf mit dem Bau beginnen“, erklärte gestern Hans-Martin Slopianka, Pressesprecher des Kreises Nordfriesland. Allerdings wurde der Neubau nur unter Auflagen genehmigt; so muss der Bauherr eine Bestandsaufnahme des Denghoogs veranlassen und Erschütterungsmessungen in Auftrag geben.

Die Zufahrt zur Baustelle – ein Hauptkritikpunkt der Gegner – soll nach Mitteilung des Kreises über den Gemeindeweg nördlich des Denghoogs erfolgen.

„Ein Gutachten hat gezeigt, dass die auf dem Grundstück stehenden Bäume sich nicht in einem guten, vitalen Zustand befinden“, erläuterte Slopianka. Daher dürften die Bäume, die der Umsetzung der Baugenehmigung im Wege stehen, gefällt werden. Aufgrund einer Vorgabe des Archäologischen Landesamtes müsse die östliche Baumreihe jedoch mit Rücksicht auf den Umgebungsschutz des Denghoogs erhalten bleiben.

Auf dem Grundstück darf zwar bereits gebaut werden, aber nach Auskunft der Baubehörde laufen noch drei Widerspruchsverfahren gegen die Baugenehmigung – ohne aufschiebende Wirkung:

Eines, das vom Bauherrn selbst angestrengt wurde, dreht sich um die Frage, ob auch der von Süden kommende Weg zumindest mit gewissen Auflagen mit motorisierten Fahrzeugen befahren werden darf. „Wir gehen davon aus, dass hier bis Ende Februar 2020 eine Lösung vorliegt, mit der sowohl das Archäologische Landesamt als auch der Bauherr leben können“, erläuterte Slopianka.

Ein Anlieger habe Widerspruch gegen das Befahren der nördlichen Zuwegung mit Motorfahrzeugen eingelegt – mit der Begründung, dass die Gemeinde ihm vertraglich zugesichert habe, dies nicht zuzulassen. „Hier sind wir noch in der rechtlichen Prüfung.“

Der dritte Widerspruch stammt von der Sölring Foriining, die die Baumaßnahme vollständig ablehnt. „Mit einer Entscheidung über diesen Widerspruch ist bis Ende März zu rechnen.“ Sollte der Widerspruch bei der Kreisbaubehörde scheitern, bliebe der Sölring Foriining noch die Möglichkeit, Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben.