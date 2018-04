Wasserballer erreichen Pokalfinale

In der Vorrunde des norddeutschen Wasserballpokals hatte der TV Keitum den SC Neptun Cuxhaven und die SpVg Laatzen zu Gast

von Ralf Henningsen

23. April 2018, 15:57 Uhr

Die Wasserballer des TV Keitum boten am Sonnabend ein denkwürdiges Spektakel im Sportbecken der Sylter Welle. Als Ausrichter der Vorrunde des norddeutschen Wasserballpokals hatten die Insulaner neben dem SC Neptun Cuxhaven auch den Serienmeister der zweiten Wasserballbundesliga, die SpVg Laatzen, zu Gast im Meerwasserbad.

Die Eröffnungspartie hielt für die zahlreichen Zuschauer, die lautstark ihre Unterstützung für die Heimmannschaft bekundeten, direkt das Highlight der Veranstaltung bereit. Der TV Keitum musste gegen den haushohen Favoriten aus dem Süden von Hannover ins Wasser. Die Gäste gingen mit drei Treffern hintereinander in Führung. Vor allem die Schwimmstärke der SpVg machte den Keitumern zu schaffen. Trotzdem blieb man am Ball und erkämpfte sich im dritten Spielabschnitt ein respektables 3:3, bekam dann im letzten Viertel (1:7) jedoch zu viele Kontertore, denen sich Schlussmann Harro Buchholz machtlos gegenüber sah. Den Schlusspunkt der Partie setzten sieben Sekunden vor Abpfiff die Keitumer mit einem Distanzwurf zum 8:22-Endergebnis, mit dem beide Seiten sehr gut leben konnten.

In der zweiten Partie des Tages gingen beide Gästemannschaften ins Wasser. Erneuter Favorit war die SpVg Laatzen – diese Favoritenrolle sollten die Männer von der Leine ziemlich deutlich ausfüllen. Erst nach einem 0:10-Lauf erzielten die Cuxhavener ihr erstes Tor der Partie, denn vor allem Topscorer Michael Hahn fand nun zu seiner Abschlussstärke und erzielte Tor um Tor für die SpVg Laatzen. So verwundert das erneut deutliche Ergebnis von 2:22 Toren nicht, der Favorit also mit maximaler Punktausbeute sicher im Finale.

Die Entscheidung sollte also in der dritten Begegnung fallen. Beide Oberligisten wollten den Sieg für sich verbuchen. Die Hausherren starteten überzeugend in die Partie, machten den Niedersachsen mit ihrem starken Centerspiel zu schaffen und lagen zur Halbzeit bereits mit 11 zu 6 Toren in Front. Ärgerlicherweise musste der zu dem Zeitpunkt bereits fünf Mal erfolgreiche Centerspieler Hagen Decker mit drei persönlichen Fehlern das Wasser verlassen. Es entwickelte sich nun eine sehr umkämpfte und hart geführte Partie, in der die exzellent aufgelegten Schiedsrichter jedoch stets den Überblick behielten. Aufgrund weiterer drohender Spielausschlüsse musste Trainerin Sandra Schmiedel das Spielsystem in der Verteidigung umstellen, vor allem nachdem mit Arne Ipsen ein weiterer Akteur des Wassers verwiesen worden ist. Die Sylter rückten noch enger zusammen und entschieden das Spiel letztendlich bereits im dritten Spielabschnitt mit einem 6:2-Viertelergebnis für sich. Die ebenfalls dezimierten Cuxhavener versuchten noch einmal alles und verkürzten zum 18:11-Endergebnis.

Im Nachgang war der Jubel der Hausherren groß, neben dem Einzug ins Finale des norddeutschen Wasserballpokals war gleichzeitig die Qualifikation für den deutschen Wasserballpokal 2018/19 geschafft.

Die Ergebnisse im Überblick:

TV Keitum 8 : 22 SpVg Laatzen

SC Neptun Cuxhaven 2 : 22 SpVg Laatzen

TV Keitum 18 : 11 SC Neptun Cuxhaven

Für den TV Keitum spielten:

Harro Buchholz (TW), Bernd Christensen, Lars Lunk (1 Tor), Steffen Hansen, Jörg Decker (5), Arne Ipsen (1), Hagen Decker (8), Alexander Düben (1), Rasmus Ipsen (4), Owe Christensen (1), Leif Bennewitz, Simon Schmiedel (3), Helge Bennewitz (2), Arne Jessen, Johannes Hansen. Trainerin: Sandra Schmiedel.