Lesung auf Sylt : Was Wladimir Kaminer über seine Frau weiß

Am kommenden Sonnabend, 19. August, wird Wladimir Kaminer mit einer Leseshow zu Gast im Keitumer Friesensaal sein. „Meine Frau, meine Mutter und Moskau“ , das sind die Themen des in Moskau geborenen Autors, der als heimlicher Nachfolger Loriots gilt.

Sein neues Buch mit dem Titel „Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß“ versammelt Geschichten von (Ehe)Frauen, Shoppingqueens und dem unmöglichen aber praktizierten Zusammenleben der zwei Geschlechter. Weshalb Schuhe gegen Erkältungen helfen und eine Handtasche gegen Winterdepressionen? Nicht nur für Ärzte ein Mysterium. Dass ihr Garten das reinste Paradies ist, liegt an Olgas grünem Daumen. Warum sie aber so viele Pflanzen sammelt, dass sie halb Brandenburg damit verschönern könnte – nicht zu erklären. Es bleiben also viele Fragen offen. Kaminers charmante Geschichten zeigen, dass man Frauen gar nicht verstehen muss, es reicht völlig, sie zu lieben. Was der seit 22 Jahren mit seiner Frau Olga verheiratete Autor beschreibt, ist oft voll von unfreiwilliger Komik und dennoch nur die Essenz seiner scharfen Beobachtungsgabe.

Der humorvolle deutsch-russische Abend beginnt am Sonnabend um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Karten zum Preis von 25 Euro (Abendkasse 28 Euro) sind an den Vorverkaufsstellen des Sylter Tourismusservice, der Badebuchhandlung Westerland und Wenningstedt und unter www.kulturhaus-sylt.de oder www. eventim.de erhältlich.

erstellt am 16.Aug.2017 | 05:14 Uhr