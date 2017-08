Air Berlin meldet Insolvenz an : Was wird aus Sylter Air-Berlin-Flügen?

vergrößern 1 von 2 Foto: Dommasch 1 von 2

Air Berlin meldet Insolvenz an – die Nachricht sorgte gestern auch auf dem Sylter Flughafen für Verunsicherung. Schließlich bedient die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft wichtige Fluglinien und steuert einen Großteil zum Sylter Passagieraufkommen bei. Doch Flughafen-Chef Peter Douven mahnt zur Geduld – noch sei es zu früh, um die Folgen der Insolvenz einschätzen zu können.

„Der Antrag sagt nicht automatisch, dass nicht mehr geflogen wird“, gibt Douven zu bedenken. Details des Insolvenzverfahrens müssten abgewartet werden, auch hinsichtlich möglicher bereits öffentlich diskutierter Übernehmen oder Kooperationen. „Wir erkunden und beobachten die Entwicklung.“

Im vergangenen Jahr habe Air Berlin mit 83 Prozent den Löwenanteil an den Sylter Fluggästen ausgemacht. Im laufenden Jahr sei dieser Anteil auf 66 Prozent geschrumpft, berichtet Peter Douven. Ursache dafür sei allerdings keine Kapazitätsreduzierung durch Air Berlin, sondern das zusätzliche Angebot neuer Fluggesellschaften.

Dass Air Berlin für den Sylter Tourismus von großer Bedeutung ist, bestätigt auch der Lister Kurdirektor Boris Ziegler. Der Tourismusexperte aus dem Inselnorden rät ebenfalls zur Besonnenheit: „Wir müssen erstmal dem Management glauben, dass durch den Brückenkredit der Bundesregierung der Flugbetrieb fortgesetzt werden kann.“ Air Berlin habe zugesagt, dass alle Flüge weiterhin stattfinden und Tickets ihre Gültigkeit behalten. Ob sich zum Winterflugplan etwas ändert, der Ende Oktober inkraft tritt, müsse man dann sehen. Zwischen der Gemeinde List und Air Berlin gäbe es darüber hinaus seit fünf Jahren eine Kooperation beim Marketing. „Ich hoffe, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit weiterführen können.“

Air Berlin ist die einzige Fluggesellschaft, die Sylt ganzjährig anfliegt. Die Fluglinie zwischen Düsseldorf und dem Tinnumer Flughafen wird auch im Winter aufrechterhalten. Ansonsten bedient Air Berlin noch die Strecken nach Stuttgart, Zürich und München. Die Air-Berlin-Ziele Berlin und Nürnberg wurden jedoch letztes Jahr eingestellt.

Außer von Air Berlin wird der Tinnumer Flughafen noch von Lufthansa, Eurowings, Swiss und Rhein-Neckar Air angeflogen. Die Lufthansa steuert vom Sylter Terminal 1 ihre Drehkreuze in Frankfurt und München an. Rhein-Neckar Air hat letztes Jahr zwar das Linienziel Münster-Osnabrück gestrichen, bietet seit April aber Direktflüge nach Mannheim und Nürnberg an. Ganz neu auf dem Tinnumer Flughafen sind die Airbus A319 der Lufthansa-Tochter Eurowings, die Sylt bis Ende Oktober dreimal pro Woche mit Köln verbinden. Swiss tritt auf der Linie zwischen Sylt und Zürich in Konkurrenz zu Air Berlin, und Skywork Airlines fliegt von Bern aus über Basel auf das Tinnumer Flugfeld. „Kein deutscher Regionalflughafen verfügt über ein ähnlich dichtes innerdeutsches Netz wie der Flughafen Sylt“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Peter Douven.

Im vergangenen Jahr starteten und landeten 143 145 Passagiere auf dem Sylter Flughafen – das sind rund sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Douven begründet den Rückgang mit den frühen Osterferien sowie mit reduzierten Sitzkapazitäten aller Anbieter – in der Luftfahrt herrscht ein starker Wettbewerb, der die Airlines zu ständigen Anpassungen zwingt. Für das Jahr 2017 rechnet der Flughafen-Chef nach derzeitigem Planungsstand mit einem Aufschwung: Rund 165 000 Passagiere könnten den Weg über den Sylter Flughafen wählen.

von Ralf Henningsen

erstellt am 15.Aug.2017 | 18:23 Uhr