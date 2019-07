Was wäre, wenn ...

von ago

11. Juli 2019, 15:51 Uhr

Hätten die Menschen des Grenzlands 1920 bei der Volksabstimmung in Zone 1 (Tondern) für das Deutsche Reich und nicht für das Königreich Dänemark gestimmt, wäre die Fährverbindung von Hoyer Schleuse nach Munkmarsch weiterhin aktiv geblieben. Die Schnapsidee, einen Eisenbahndamm durch das Wattenmeer zu bauen, hätte man dann nicht verwirklichen müssen. Die Anzahl der Badegäste, die mit dem Hadag-Schiff von Cuxhaven nach Hörnum anreisen würden, wäre Jahr für Jahr überschaubar geblieben und die Inselbahn hätte uns als Säule des Nahverkehrs weiterhin viel Freude bereitet.

Krude Junggesellenverabschiedungen, Überfälle der Shopping-Queen und White-Dinner-Partys am Strand wären kulturelle Ausstülpungen, die an Sylt vorüber gegangen wären. Auch die Notwendigkeit, mit riesigen Appartementhäusern den westlichen Himmel zuzustellen, hätte nicht bestanden. Ja, da die Insel unter diesen Umständen eher Dornröschen-schläfrig geblieben wäre, hätten viele unserer 310 registrierten Immobilien-Makler weiterhin der segensreichen Tätigkeit eines Physio-Therapeuten, Friseurs oder Friesenwallbauers nachgehen können.



In Frühjahren würden wir nicht vom Lärm und Gestank amerikanischer Motorräder malträtiert werden. Und die Menschen an der Lorens-de-Hahn-Straße hätten jeden Morgen ausschlafen können, denn sie würden nicht schon vor Sonnenaufgang von hundert vorbeibretternden Trucks geweckt werden, die jedes Jahr eine halbe Millionen Tonnen Miesmuscheln aus unserem Wattenmeer nach Holland karren.



Welche weiteren Vorteile hätten wir ohne den verfluchten Damm? Kurkartenkontrollen fänden nur noch zum Urlaubsende auf den abgehenden Bäderschiffen statt, so wie heute noch auf einigen Ostfriesischen Inseln. Die freigestellten Kontrolleure/Innen könnten dann zu IT/KI-Experten umgeschult werden oder sie gingen in die Entwicklungshilfe, Bekämpfung von Fluchtursachen. Also mal was Sinnvolles.



Zusammengefasst: Hätte die Volksabstimmung damals Hoyer Schleuse dem Deutschen Reich zugeschlagen, würde diese Kolumne ungeschrieben geblieben sein.

Nachtrag: Ach, alles dummes Zeug, denn ich wäre 1971 als Eisenbahner gar nicht nach Sylt gekommen – es hätte ja gar keinen Bundes-Bahnhof gegeben! Und für richtige

Arbeit habe ich nur linke Hände. Nein, ich wäre in Lüneburg geblieben und hätte – im besten Falle – ab und an eine Zugverbindung (über Hamburg-Harburg nach Cuxhaven mit Weiterfahrt auf dem Bäderschiff über Helgoland nach Hörnum und von dort mit dem Dünenexpress nach Westerland) aus analogen Kursbüchern herausgesucht ...