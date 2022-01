Omikron-Welle : Was stimmt, was stimmt nicht – Faktencheck zur Corona-Lage auf Sylt

Sylt-Fans in Deutschland sind verunsichert: Kann man auf der Insel derzeit noch Urlaub machen oder ist das wegen der Corona-Situation zu gefährlich und alles ist dicht? Hier lesen Sie Antworten auf diese Fragen.

13. Januar 2022, 17:41 Uhr

Sylt-Fans in Deutschland sind verunsichert: Kann man auf der Insel derzeit noch Urlaub machen oder ist das wegen der Corona-Situation zu gefährlich und alles ist dicht? Hier lesen Sie Antworten auf diese Fragen.

Die Berichterstattung in den bundesweiten Medien hat bei Sylt-Fans und Urlaubern in Deutschland Verunsicherung ausgelöst. Kann man überhaupt noch Urlaub machen auf der Insel, kann man überhaupt noch essen gehen und wie hoch sind die Zahlen und vor allem: Wie entwickeln sie sich? Wir haben Behauptungen, die derzeit die Runde machen, einem Faktencheck unterzogen:

Die Insel hat sich selbst in den Lockdown versetzt.

Stimmt nicht. Auf Sylt gelten die landesweiten Corona-Regeln, der Kreis Nordfriesland plant derzeit keine lokale Verschärfung.

Es wird immer von der Sylter Inzidenz geschrieben – aber die gibt es gar nicht.

Eine offizielle Inzidenz des RKI für die Insel Sylt gibt es nicht. Inzidenzen werden auf Kreisebene berechnet – Sylter Corona-Fälle zählen also in der Inzidenz des Kreises Nordfriesland mit. Natürlich ist es mathematisch trotzdem möglich, anhand der Einwohnerzahl und der Zahlen der neu infizierten Sylter der letzten sieben Tage (diese Zahl meldet der Kreis täglich) auch eine Insel-Inzidenz zu berechnen.

Wichtig ist allerdings, dass die Inzidenzen nur anhand von Infizierten berechnet werden, die ihren Hauptwohnsitz vor Ort haben. Infizierte Urlauber oder Zweitwohnungsbesitzer werden in ihren Heimatkreisen eingerechnet. Heißt: Wie viele Menschen sich auf Sylt wirklich innerhalb der letzten sieben Tage nachweislich infiziert haben, sagt diese Inzidenz nicht aus – weder die offizielle des Kreises noch eine Insel-Inzidenz. Deshalb sind Inzidenzen für Tourismusorte wie Sylt schon während der gesamten Pandemie nur begrenzt aussagekräftig. Aktuell liegt die Insel-Inzidenz bei 1033 und ist damit in den vergangenen Tagen erstmals wieder gesunken.

Jetzt auf Sylt Urlaub zu machen, ist unverantwortlich.

Diese Frage kann jeder Sylt-Urlauber natürlich nur für sich selbst beantworten. Natürlich ist es weiterhin möglich, auf die Insel zu kommen. Ein großer Teil der Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants haben unter den landesweit geltenden Corona-Regeln geöffnet.

Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel argumentiert mit der Hospitalisierungsrate auf der Insel: „Ja, wir haben eine große Anzahl an Corona-Erkrankten, aber mit milden Verläufen ohne erkennbare Auswirkungen auf die Hospitalisierungsrate”. Derzeit liegt keiner der Covid-Infizierten in der Nordseeklinik in Westerland.

Auf dem nordfriesischen Festland allerdings steigt die Zahl der Corona-Infizierten, die in den dortigen Krankenhäusern behandelt werden müssen: Die Isolierstation in Husum ist voll belegt, so dass jetzt auch Corona-Patienten in der Klinik Niebüll isoliert werden müssen.

Weil die Corona-Zahlen auf Sylt so steigen, schließen dort jetzt die ganzen Restaurants.

Es ist ganz normal, dass es zu dieser Zeit ruhig wird auf der Insel der Inseln: Die Winterferien sind vorüber, die Weihnachts- und Silvester-Gäste abgereist. Viele Restaurants und Hotels auf Sylt machen im Januar traditionell Betriebsferien. Die Zeit wird genutzt, um selbst einmal Urlaub zu machen oder um Renovierungs- und Wartungsarbeiten zu erledigen – bis zur Biike am 21. Februar der nächste Gästeansturm folgt.

So ist es auch in diesem Winter, nur mit einem Unterschied: Einige Restaurants haben vorzeitig geschlossen, weil Mitarbeiter von Corona betroffen waren oder sind. Auch einige Hotels sind angesichts der Corona-Situation in die vorzeitige Winterpause gegangen.

Die Corona-Zahlen steigen immer weiter.

Stimmt nicht – mehr. Seit dem Ausbruchsgeschehen um Weihnachten sind die Zahlen am Mittwoch, 12. Januar, erstmals wieder gesunken. Der Kreis Nordfriesland meldete 454 Covid-Kranke, das sind 26 weniger als am 11. Januar. In Quarantäne befinden sich noch 585 Insulaner, 32 weniger als am Vortag.