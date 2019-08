Was passiert in den Keitumer Weingärten?

von ago

16. August 2019, 12:09 Uhr

Bisher war es doch gar noch so schlecht diesen Sommer. Klar gibt es Inselbesucher und -bewohner, denen war es zu kalt, zu warm, zu hell, zu nass und was auch immer. Aber objektiv betrachtet hatten wir doch einen ganz guten Sommer bisher. Das denken auch unsere Rebstöcke in Keitum.

Im Gegensatz zu letztem Jahr ist hier der Trockenstress eher moderat. Was für ein hochgestochener Satz, der eigentlich nur aussagt, dass es genug geregnet hat, damit die Pflanzen nicht vertrocknen. Aber so sind wir Weinexperten nunmal: Immer schön klug daher reden. Auch von so fiesen Naturereignissen wie Hagel und Sturm sind wir bisher ganz gut verschont geblieben, zwei der größten Feinde des Weinbaus. Gerade junge Pflanzen brechen einfach ab.

Hier auf Sylt hängen wir im Vegetationszyklus etwas nach. Das heißt, unsere Reben sind mit allem etwas später dran. Das kann für uns extreme Vorteile haben, wenn es im Frühjahr noch einmal Frost gibt, da der Weinberg noch im Wintermodus und damit besser geschützt. Somit haben wir auch dieses Jahr keinerlei Frostschäden gehabt.

Und jetzt? Wo sind wir, was passiert in den Weinbergen (okay, Weingärten) in Keitum? Die Blütephase liegt hinter uns und aus den Fruchtknoten werden langsam Trauben. Das erkennt man schon ganz gut, wie die kleinen grünen Beeren entstehen. Fruchtansatz wäre der Fachbegriff dazu, für alle, die mal bisschen angeben wollen.

Bisher sieht also alles gut aus, es könnte einen tollen Sylter Jahrgang geben, dieses Jahr 2019. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die Trauben auch an den Rebstöcken bleiben und nicht geräubert werden. Denn der Fressfeind Nummer eins der Sylter Solaris-Trauben schläft nicht.

Nicht die Möwen sind es, wie oft vermutet. Die holen sich lieber bei Mario an der Westerländer Promenade ein Second-Hand-Crêpe vom Touristen. Wir sind es, die Menschen. „Wie wohl so Sylter Trauben schmecken?“, haben sich anscheinend schon einige gefragt. Die Traube wird

gepflückt, eine Beere probiert und der Rest auf den Boden geworfen. Weil es nicht so schmeckt wie die Trauben auf dem Wochenmarkt. Ach was, das hätte man ja gar nicht kommen sehen können.

Wer so etwas tut, handelt nicht nur dumm, sondern auch illegal. Die Trauben gehören dem

Weingut und aus allem, was am Boden liegt, kann man nunmal keinen Wein mehr machen. Um den Fressfeind Mensch auszugrenzen, wird der Weinberg jetzt einfach abgeschlossen. Zaun undSchloss und gut ist. Wer trotzdem mal zwischen die Rebzeilen und noch mehr über unsere nördlichen Weinberge erfahren möchte, kann sich zur Weinbergstour am Sonnabend, 24. August, anmelden. Ohne den Berg wegzunaschen.



Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent. Auch auf Sylt kann man ihn für Proben, Events oder Touren durch die Sylter Weinberge buchen: nl@nilslackner.com , Tel: 0152-28759836