„Probiert!“ : Was ist denn jetzt schon wieder?

Wöchentliche Kolumne des Sylter Sommeliers Nils Lackner.

von shz.de

18. Januar 2019, 16:41 Uhr

Sylt | Ich bin auch so ein Kandidat. Zielsicher suche ich aus einer noch so dicken Weinkarte den einzigen Wein aus, der nicht mehr da ist. Das kann ich auch mehrfach hintereinander. Und wenn schon? Kann ja mal passieren. Es gibt ein Sprichwort in der Weinwelt: „Nichts ist so alt wie eine neue Weinkarte.“ Als Betreiber eines Restaurants oder einer Weinbar ist es fast unmöglich, seinen Gästen ein paar Schätze bieten zu wollen und gleichzeitig immer up-to-date zu sein. Da diese besonderen Weine nicht in großen Mengen gekauft werden, sondern oft nur als Einzelflaschen oder in Kleinstmengen, sind sie eben auch schnell mal wieder weg.

In meiner Zeit als Sommelier in einem großen Luxushotel in Kanada haben meine Mitarbeiter und ich uns oft einen Spaß daraus gemacht, neu eingetroffene seltene Weine schneller zu verkaufen, als das Back Office es geschafft hat, die Karten neu zu drucken. Es war wie ein interner Wettbewerb.

Was ich damit sagen möchte ist, dass es vollkommen normal ist, dass mal ein Wein nicht da ist, obwohl er nicht ausgestrichen ist. Trotzdem erlebe ich immer wieder, dass Gäste in einem Restaurant pampig oder sauer reagieren, wenn das der Fall ist. Der Servicekraft gegenüber sogar laut werden. Wie arm ist das denn? Was für ein erbärmliches Leben muss man denn führen, dass man so eine Kleinigkeit seinen Abend ruinieren lässt? Man geht doch essen, um Spaß zu haben und nicht, um sich über Banalitäten den Kopf zu zerbrechen. Gleiches gilt für Wein, der korkt. Kann passieren. Ist aber niemandes Schuld. Schon gar nicht die der Servicekraft.

Also warum nicht einfach mal ruhig Blut bewahren und das tun, weshalb wir da sind? Den Abend mit guten Gesprächen und netter Gesellschaft verbringen und sich nicht darum kümmern, welche Details besser sein könnten. Gestern zum Beispiel war ich im „Sünhair“ in Keitum zum Dinner. Ein Wein war aus, also haben wir den Betreiber Klaus gefragt, welche Alternative er empfiehlt.

Die gebrachte Flasche, welche nicht einmal auf der Karte stand, war dann so sensationell, dass ich noch heute ein Dauergrinsen im Gesicht trage. Das wäre mit Meckern sicher nicht so gekommen.

Der auf Sylt lebende Nils Lackner ist ein international gefragter Sommelier und Weindozent. Auch Ihr könnt Nils für Eure Weinprobe buchen unter nl@ nilslackner.com.