„Warum weinen die denn?“

Engagement von Ehrenamtlern ermöglicht eine kleine „Auszeit“ auf Sylt für Kinder aus der Tschernobyl-Region

von shz.de

23. Juni 2019, 16:24 Uhr

Sylt | Lisa strahlt mich an, als würde ich ihr gerade ein megacooles Geschenk überreichen. Dabei drücke ich lediglich ihre Hand und gratuliere ihr herzlich zum Geburtstag. Vermutlich ist es tatsächlich der schönste Geburtstag, den sie je hatte, denn sie darf ihn gemeinsam mit weiteren Kindern aus Weißrussland in der Sylter Welle verbringen.

Die Rutsche hat offenbar magnetische Kräfte, immer und immer wieder schnappen die Kids sich einen der großen Reifen und landen mit ordentlich Spritzwasser vorm Bug kurz vor mir. Einige grinsen breit, andere lachen laut auf. Doch da sind auch die Stillen, so wie Mischa und Karina. Frauke Nissen legt mitfühlend einen Arm um die Schulter des Mädchens: „Karina braucht noch ein wenig Zeit, nicht wahr?“ Es folgt ein ermunternder Blick in die Kinderaugen, die schon so viel Leid gesehen haben, dann läuft das Mädchen wieder zu den anderen.

Frauke Nissen braucht zwei Sekunden, um sich zu fangen, dann lächelt sie, als wir beide sehen, wie Mischa seine Betreuerin Irina fest in den Arm nimmt. Einfach so. Er bemerkt meinen Blick und nickt mir fast unmerklich zu. Auch Eduardo Román Nissen beobachtet diese Szene; der Mitarbeiter der Sylter Welle geht gänzlich unbefangen auf die Betreuerinnen zu und fragt schließlich, ob er sich in seiner Freizeit auch mal irgendwo einbringen könne.

Vier Wochen lang dürfen sich die jungen Menschen aus der „Suppenküche Pinsk“ bei uns im Norden erholen. Die Suppenküche ist eine Wohnung, wo die Kinder zu essen und vor allem auch seelische Unterstützung bekommen. Wer von ihnen auch morgen wieder da ist, weiß Irina vorher nie. Manche flüchten vor ihren gewalttätigen Eltern, manche wissen gar nicht, wo ihre Eltern sind. Gewalt und Alkoholismus sind in der Tschernobyl-Region an der Tagesordnung, die wirtschaftliche Lage katastrophal.

Uns erscheint alles so weit weg und so lange her, doch auch 33 Jahre nach der Katastrophe ist alles noch hoch verstrahlt. Viele Neugeborene haben Missbildungen, oft sind sie hörgeschädigt und somit können sie auch nicht sprechen lernen. Früher wurden sie einfach weggesperrt.

Ein Glück, dass es die Russin Irina Awerin vor 25 Jahren mit einem hörgeschädigten Mädchen ins Hörgerätestudio der Familie Nissen verschlug. Seitdem reisen die Nissens regelmäßig mit einem Team nach Weißrussland, und haben inzwischen zirka 4000 Kinder mit Hörgeräten versorgt. Sie betreuen die Schwerhörigen-Schulen in Pinsk und Kobrin, schulen Techniker und bauten vor Ort Labore auf, damit es Hilfe zur Selbsthilfe wird. Später kam das Projekt „Suppenküche“ dazu, geleitet wird es von Irina und einem vertrauten Team. Dass ihre Schützlinge momentan bei uns Spaß und Zuwendung erleben dürfen, ermöglichen die großzügigen Sponsoren. „Ohne die ginge es nicht“, betont Frauke Nissen. „Die Spendengelder können wir nicht nehmen, sie werden dringend für medizinische Betreuung gebraucht und damit die Kinder zu Hause nicht verhungern.“

Bewegt fährt sie fort: „Wir dürfen kostenlos Bahn und Busse nutzen und freuen uns auf ein leckeres Essen bei Familie Gosch und auf eine Fahrt mit dem Adler-Schiff zu den Seehundsbänken. Wir waren auch schon im Aquarium. Das war klasse! Ich habe noch nie so viele Freudentränen gesehen wie dieses Jahr.“

Auf dem Weg vom Schwimmbad zurück zum Bahnhof schaut die Gruppe beim „Come in“ vorbei. Es gibt ein fröhliches Hallo, immer wieder fällt das Wort „Spassiba“ – Danke. „Die Kinder bekommen hier bei jedem Syltbesuch Kleidung geschenkt“, verrät Frauke Nissen. „Jede Jeans und jede Jacke löst eine unbändige Freude aus.“ Auch der Insel-Apotheke wird wieder ein Besuch abgestattet, danach müssen neben den Badesachen noch einige Kartons getragen werden. Später berichtet Frauke vom Niko-Nissen Cup in Lindholm, der von Annika und Martin Nissen, sowie vielen Helfern organisiert wurde: „Die Tschernobylkinder wurden auf die heimischen Fußballmannschaften, darunter auch Sylter, verteilt. Dies stieß zunächst nicht auf Begeisterung. Das änderte sich aber schnell. Es war so eine Freude, wie sehr sie jedes Tor gemeinsam feierten! Als die deutschen Kinder danach erfuhren, woher genau ihre Gäste kamen, bekamen diese spontan einen Ball oder auch Trikots geschenkt, zur Erinnerung. Dies führte erneut zu Tränen.“

Ihre Stimme stockt kurz, bevor sie weiter erzählt: „Die deutschen Jungs fragten total erstaunt: ‚Warum weinen die denn?‘ Als man es ihnen erklärte, hakten sie ungläubig nach: ‚Was? Die weinen aus Freude?‘ Und nach einer kleinen Pause: ‚Mann, ich glaube, da geht es uns aber ganz schön gut, oder?‘“







Spendenkonto: Niko Nissen Stiftung e.V. – IBAN: DE90 2176 3542 0007 8562 02 – BIC : GENODEF1BDS