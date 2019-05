Europa-Wahl : Warum Europa für Sylt wichtig ist

Wir fragten auf Sylt vertretene Parteien nach ihren Zielen für das europäische Parlament.

von Ralf Henningsen

23. Mai 2019, 17:45 Uhr

Vom 23. bis zum 26. Mai wird in der EU ein neues europäisches Parlament gewählt. In Deutschland schreiten die Wähler am kommenden Sonntag an die Wahlurnen. Seit der ersten Europawahl 1979 ist die Wahlbeteiligung kontinuierlich gesunken, Europa ist für viele Bürger von ihrer Lebenswirklichkeit weit entfernt. Wir fragten bei auf Sylt vertretenen Parteien nach, was Europa für die Insel bedeutet.

Warum sollten Insulaner zur Wahl gehen?

CDU: Jede Wahl ist für die CDU wichtig und sollte auch für die Sylter Bürgerinnen und Bürger wichtig sein.

SPD: Die SPD Sylt bittet alle Wahlberechtigten, unbedingt zur Wahl zu gehen. Alle Wähler, die rechtsextreme oder rechtspopulistische Einstellungen haben, dürfen gerne zu Hause bleiben.

Grüne: Die kommende Europawahl wird das Schicksal unseres Landes und des europäischen Staatenbundes auf lange Zeit bestimmen. Noch können wir einige bedrohliche Tendenzen, die kurz vor dem „Umkippen“ stehen aufhalten, wenn alle, die weiter in den Genuss von Freiheit, Demokratie und intakter Natur kommen wollen, wählen gehen und die richtigen Entscheidungen treffen.

AfD: Wir alle sind Nordfriesen und Europäer. Je mehr Wahlberechtigte an einer Wahl teilnehmen, desto genauer ergibt sich ein zuverlässiges Bild in der Zusammensetzung des Europäischen Parlamentes.

Was tut Europa für Sylt?

CDU: Ein gemeinsames Europa ermöglicht das freie Reisen, fördert das Kennenlernen der Kulturen und stärkt den für Sylt wichtigen Auslandstourismus. Die europaweite berufliche Bildung und somit auch die Anwerbung von Fachkräften ist für Sylt wichtig. Kontraproduktiv sind der Wildschweinzaun und die Kontrollen an den Grenzübergängen unseres Nachbarn Dänemark. Ebenfalls hinderlich ist die bürokratische und langatmige Planung und Verwaltung, zum Beispiel durch europaweite Ausschreibungen, wenn schnelles Handeln geboten ist.

Grüne: Sylt ist von europäischen Themen direkt betroffen! Das gilt vor allem in Bezug auf den Klimawandel, den Meeresspiegelanstieg und den Nordseeschutz. Gerade Sylt ist mit Europa bislang gut gefahren. Zahlreiche EU-geförderte Projekte wurden hier und im Kreis Nordfriesland umgesetzt. Was entginge unseren jungen Syltern ohne das europäische Förderprogramm „Erasmus“ an wichtiger Lebenserfahrung bei Auslandsstudien- und Reisen?

AfD: Positiv ist das seit Januar 2005 geltende Gesetz über die Freizügigkeit von Unionsbürgern, das gerade für Sylt Möglichkeiten eröffnet, an Fach-/ Arbeitskräfte zu kommen. Negativ ist die vergebene Chance, europäische Jugendliche als Lehrlinge oder Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen. Ein weiterer positiver Effekt ist die EU-weite verbindliche Bestimmung der Wasserqualitäten der Nordsee. So kann die Insel gerade bei der Austernzucht die hervorragende Wasserqualität bewerben. Negativ finde ich das weiterhin erlaubte Fischen (z. B. Krabben) mit Schleppnetzen, aber auch das neue Datenschutzgesetz. Die vermutlich positivste Auswirkung ist die alljährliche Sandvorspülung auf Sylt, die von der EU mitfinanziert ist.



Was müsste Europa für Sylt tun?

CDU: Besonders wichtig für Sylt ist der Umweltschutz. Hier trägt Europa eine große Verantwortung: Schutz der Küsten, Schutz der Meere, Schutz des Wattenmeeres, Schutz der Landschaft sind für Sylt und die anderen Inseln und Halligen sowie Küsten lebenswichtig. Das Klima verändert sich. Alle Experten warnen. Hier ist die EU gefordert, schnell zu handeln.

SPD: Um in Sachen Klimaschutz voranzukommen, brauchen wir europäische Lösungen, um wirksame Entscheidungen umzusetzen. Nur als geeintes Europa haben wir Möglichkeiten, ein Umdenken speziell in den USA zu erreichen. Die SPD hat in der jetzigen Regierung den Kohleausstieg durchgesetzt, auch wenn Kompromisse gegenüber der Mehrheitspartei in Kauf genommen werden mussten. Wir setzen konsequent auf regenerative Energien.

Grüne: Die Grünen treten für Weltoffenheit, Natur-, Klima-, Tier- und Umweltschutz, Gesundheit, gute Nahrungsmittel, soziale Gerechtigkeit, bezahlbaren Wohnraum und saubere Meere ein. Das dürfte alles im vitalen Interesse von Sylt liegen. Sylt ist von europäischen Schutzgebieten geprägt. Ohne die lang erkämpften EU-Verordnungen hätten wir womöglich keine Meeresschutzgebiete vor dem Strand. Die Folge wären mehr Industrie in Sichtweite, mehr Ölverschmutzungen und noch mehr Müll an den Stränden. Sylt wird als exponierte Insel direkt vom Klimawandel und Meeresspiegelanstieg betroffen sein. Hier wirkungsvoll gegenzusteuern, ist für alle Sylter eine Überlebensfrage.

AfD: Eines der wichtigsten Dinge dürfte sein, dem stetig steigenden Meeresspiegel mit einem angepassten Küstenschutz entgegenzutreten.

Piraten: Es gilt, die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Raumes für Kultur, Politik und Gesellschaft voranzutreiben und dabei die reichen und vielfältigen Kulturen Europas zu schützen. Entscheidungen sollen nicht auf EU-Ebene getroffen werden, wenn sie besser auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene gefällt werden können. Wir sind für ein Europa der Regionen, in dem wir gemeinschaftlich viel erreichen für ganz Europa, aber in Friesland selber entscheiden können, was Friesland betrifft.



In wem sehen Sie Ihre Konkurrenten?

CDU: Die CDU/CSU muss mit ihrem Programm und ihrer geleisteten Arbeit überzeugen, dann gibt es keinen besonderen Konkurrenten.

SPD: Der Rechtsruck in Europa darf auf keinen Fall weiter voranschreiten. Die Beispiele in Österreich und Italien sind erschreckend.

Grüne: Die drohende Gefahr einer Ent-Demokratisierung durch rechtsgerichtete, populistische Parteien betrifft ganz Europa. In zahlreichen Staaten und auch einigen Bundesländern hören wir bereits wieder von Nazi-Parolen, antisemitischen Aktivitäten, von Säbelrasseln und Stiefeln, die im Gleichschritt rechts abbiegen.

AfD: Der Nichtwähler ist unser größter Konkurrent bei dieser Wahl. Den gilt es zu mobilisieren!





Antworten von Wolfgang Jensen (CDU), Mathias Lauritzen (SPD), Lothar Koch (Grüne), Kurt Kleinschmidt (AfD), Christian Thiessen (Piraten).