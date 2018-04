Sylter dauerärgernis : Warten auf ein Wartehäuschen

Beschluss des Ortsbeirats Tinnum für einen Wetterschutz am Bahnübergang Königskamp scheitert an Zuständigkeiten

von Ralf Henningsen

25. April 2018, 05:17 Uhr

Der Bahnübergang am Königskamp ist ein Dauerärgernis: Weil DB und RDC ständig ihre Personen- und Autozüge rangieren, müssen Fußgänger, Radler und Autofahrer oft und lange vor verschlossenen Schranken warten. Seit zwei Jahren geht das so – und genauso lange will der Ortsbeirat für die wartenden Fußgänger und Radfahrer schon einen Unterstand errichten, damit sie vor Regen und Wind geschützt sind. Doch sie müssen immer noch frieren – die gute Idee versandet im Behörden-Nirwana.

Autos können den Bahnübergang einfach umfahren – die Brücke an der Keitumer Landstraße liegt 750 Meter östlich vom Königskamp. Fußgänger und Radfahrer warten aber öfter mal eine Viertelstunde vor verschlossenen Schranken, wenn mehrere Züge nacheinander durchfahren, ohne dass die Durchfahrt geöffnet wird. Vor allem viele Grundschüler der Tinnumer Boy-Lornsen-Schule sind auf den Bahnübergang Königskamp angewiesen.

Der Beschluss ist gefasst, 14 000 Euro für zwei „Wetterschutzunterstände“ stellt die Gemeinde über den Nachtragshaushalt bereit. Das Problem: „Wir haben keine gemeindeeigenen Flächen in unmittelbarer Nähe“, erläuterte Bürgermeister Nikolas Häckel am Montagabend im Tinnumer Ortsbeirat. Die Gehwege und Straßen gehörten zwar der Gemeinde, seien aber nicht breit genug für die Aufstellung der Wartehäuschen.

Auf der nördlichen Seite, in Richtung Aldi, grenzt der Bahnübergang an Liegenschaften des Landes. Dort ist der Bauhof des Landesbetriebs Straßenbau (LBV.SH) angesiedelt. Allerdings laufen seit Jahren auch Verhandlungen mit der Gemeinde für einen Grundstückstausch oder einen Verkauf. Die Grundstücke gegenüber hat der Discounter Lidl gekauft, der sich am Königskamp, direkt gegenüber vom Konkurrenten Aldi, ansiedeln möchte.

„Es muss doch möglich sein, dort eine drei mal zwei Meter große Fläche abzuzwacken“, hieß es am Montag im Ortsbeirat. Christian Thiessen (Piraten) schlug vor, einfach ein Stück des Bürgersteiges zu überdachen.

Doch der Bürgermeister verwies auf Schwierigkeiten mit Kiel: Mit dem LBV.SH, der zum Verkehrsministerium gehört, dem Innenministerium und dem Finanzministerium säßen bei den Verhandlungen drei Ministerien am Tisch – das nächste Mal am 8. Mai.

„Wir wünschen uns eine zeitnahe Umsetzung“, gab Vorsitzender Manfred Uekermann dem Bürgermeister mit auf den Weg. Sonst könnten die Tinnumer selbst zum Bagger greifen – „und dann lassen wir uns mal vom Land verklagen, weil wir eine Schutzhütte für Schulkinder aufgestellt haben.“

Gestern Nachmittag meldete das Rathaus einen Fortschritt: Auf der südlichen Seite sei ein Standort gefunden worden. Die EVS habe zugesagt, eine Fläche an ihrer dortigen Station für ein Wartehäuschen zur Verfügung zu stellen. „Die Feinabstimmung folgt nun.“