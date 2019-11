Wälder und Dämmerung

Avatar_shz von Michael Stitz

20. November 2019, 14:18 Uhr

Westerland | Der Berliner Maler Berthold Bock (Foto) ist vielen Sylter Kunstfreunden ein Begriff, seine Malerei begehrt und beliebt. Der Künstler beschäftigt sich in seinen Werken häufig und intensiv mit der Natur. Auch mit der der Insel, ihren Dünen, ihrer ganz eigenen Vegetation, dem Meer und den Stränden. Als gebürtiger Österreicher sind Berthold Bock aber auch die Berge und Wälder vertraut und immer wieder Malanlass.

Teils großformatige Gemälde von Wäldern bestimmen aktuell eine kleine, konzentrierte Privatausstellung in Westerland, zu der man auf Anfrage Zugang hat. In den Wohnräumen entfalten die Arbeiten ihre besondere Strahl- und Bannkraft, zeigt sich aber auch wie sie selbst in kleineren Räumen Wirkung entfalten. Auch darin zeigt sich die hohe malerische Qualität des vielfach ausgezeichneten Künstlers.



Bei Interesse an den Bildern bitte Nachfrage per SMS an 0173/6290770