Wachsende Wälder und Nachtfahrten bei Tag

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2020, 14:27 Uhr

Wacken Open Air pflanzt 5000 Bäume in Brasilien. Dafür werden keine Weihnachtsgrüße mehr verschickt und 5000 Bäume in Finnland bleiben somit ungefällt. Krombacher fuhr schon vor Jahren die Kampagne „Saufen für den Regenwald“ und versprach, für jede verkaufte Kiste Bier einen Quadratmeter Ödnis in Borneo zu bewalden.

Auch die Suchmaschine escosia hat sich verpflichtet, mit einem Teil der Werbeeinnahmen jede 0,8 Sekunden einen Baum zu pflanzen. Jeden Tag, rund um die Uhr, irgendwo auf der Welt. Ach, ich könnte seitenlang weitere solch schöne Beispiele nennen.

Toll wäre es, wenn auch die DB AG entsprechend dem Ausstoß von Klimagasen und Ruß und Verspätungen die Steppen dieser Welt bewalden würde. Sollte die Bahn allerdings - um die Baumpflanz-Aktion zu finanzieren, die Pensionen ihrer ollen Beamten kürzen, wäre ich natürlich total gegen diese Idee. Aus Gründen, die ich hier nicht tiefer erläutern will...



Nachtrag: Wie viel tausend Birken hat eigentlich die Naturschutzgemeinschaft Sylt schon in der Braderuper Heide gefällt, damit dort wieder alles so wird, wie es früher einmal war?



Unseren Nachbarn, den Dänen, haben wir, hat die Welt viel zu verdanken: Rostschutzmittel-rote Würstchen, heuschreckengrüne Erbsen, Jule-Øl mit zwölf Umdrehungen, Ferienhaus-Stromrechnungen im vierstelligen Bereich, quarzende Königinnen und einen Wildschweinzaun, schön wie aus‘m Katalog.

Und jetzt erfahren wir bei sh:z, dass die legendäre Olsenbande wohl eine Fahrschule in Kopenhagen betreibt. Anders ist es nicht zu erklären, dass dänische Fahrschüler für die auch bei uns erforderliche Nachtfahrt einfach tagsüber mit Sonnenbrille über die lichtdurchfluteten Boulevards Kopenhagens gejagt werden. Alternativ können sie eine Stunde durch dunkle Tiefgaragen juckeln. Bingo. Führerschein bestanden.

Wenn sich das jetzt überall - also auch in den Dänischen Kolonien durchsetzt, kann es passieren, dass uns hier auf Sylt ein Auto mit sonnenbebrilltem Fahrer entgegenkommt. Das ist dann aber nicht Dieter Bohlen oder Sigmar Gabriel auf dem Weg zur Aufsichtsrats-Sitzung, sondern der Leistungskurs „Kørekort“ der Dänischen Schule Westerland. Auf Nachtfahrt.



Nachtrag: Das mit den Führerscheinen und Autofahren hat sich sowieso bald erledigt: Die Jugend wird immer blöder - die Durchfallquote liegt bei nahezu 40 Prozent und der Gesetzgeber erwägt nun, Neulinge bald nach der Prüfung noch einmal streng zu prüfen. Ich schlage vor: Am besten Samstags so gegen Mitternacht. Dann könnte man die frischen Lappen wegen Alk gleich wieder einkassieren und so werden die restlichen 60 Prozent auch wieder ruhig gestellt.