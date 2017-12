„Theo, wir fahr’n nach Lodz!“ : Vorverkauf gestartet: Vicky Leandros gibt Konzert auf Sylt

vergrößern 1 von 1 Foto: Walter Kober 1 von 1

Während der Vorverkauf für das Konzert mit „Frida Gold“ am 11. Mai 2018 im Alten Kursaal Westerland bereits auf vollen Touren läuft, konnte der Sylter Event-Veranstalter Peter Kötting (PK Events) bereits einen weiteren Star verpflichten: Am 8. August 2018 wird im Congress Centrum Sylt (CCS) in der Westerländer Friedrichstraße die bekannte Schlagersängerin Vicky Leandros das Publikum begeistern.



Tickets für das Konzert sind ab sofort im Vorverkauf in den Preisgruppen 45 Euro, 55 Euro und 65 Euro erhältlich. Als besonderes Bonbon gibt es darüber hinaus zum Preis von 99 Euro eine limitierte Anzahl von Karten für die ersten beiden Stuhlreihen, die ein „Meet & Greet“ mit einem gemeinsamen Getränk mit Vicky Leandros nach der Show beinhalten. Die Eintrittskarten können wahlweise online sowie vor Ort bei der Sylter Rundschau, Andreas-Dirks-Str. 14 in Westerland und bei der Sylter Seifenmanufaktur im Morsumer Bahnhof erworben werden. Außerdem an allen bekannten Vorverkaufsstellen auf der Insel.

„Theo, wir fahr’n nach Lodz!“ – wer kennt diesen Evergreen nicht? Doch dieser Titel ist nur ein Bruchteil des umfangreichen musikalischen Werks der Kultsängerin. Seit ihrem ersten Auftritt sind mittlerweile mehr als 50 ereignisreiche Jahre vergangen. Mit 40 Top-Ten-Hits in Europa, Kanada und Japan sowie über 50 Millionen verkauften Tonträgern zählt Vicky Leandros hierzulande zu den erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt.

Mit ihrem zuletzt produzierten Studioalbum „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ hat die deutsch-griechische Gesangslegende das wohl persönlichste Werk ihrer Karriere aufgenommen, wobei sie die meisten Songs selbst komponiert und getextet hat. Dabei ist ihr ein Album gelungen, das einerseits das Leben mit Augenzwinkern betrachtet und andererseits viel Gefühl zeigt.

Songs aus ihrem aktuellem Album werden am Mittwoch, 8. August 2018, in Westerland ebenso erklingen wie etwa der Grand-Prix-Siegertitel „Après toi“ von 1972 oder Hits wie „Ich hab die Liebe geseh’n“. Kurzum: Ein Muss für alle Schlagerfans.

In Kooperation mit dem Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) sowie dem Medienpartner sh:z plant Peter Kötting weitere Auftritte bekannter Künstler in Westerland. Damit sollen den Syltern, aber ebenso einer wichtigen Zielgruppe unter den Sylt-Gästen, ausgesuchte musikalische Events geboten werden.