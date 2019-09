Avatar_shz von Anja Werner

24. September 2019, 15:28 Uhr

Westerland | Der Sylter Günter Schroeder nimmt die Besucher am Mittwoch, 25. September, mit auf eine spannende Entdeckungstour über die Insel. Die Sylter Natur , aber auch Spuren des Zweiten Weltkriegs werden in rund 200 Fotos gezeigt. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Raum Nordsee auf der oberen Promenade in Westerland. Karten an Vorverkaufsstellen für 6 Euro (Abendkasse: 7 Euro).