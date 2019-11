Vortrag über da Vinci

Sylt | Am Dienstag, 19. November, hält der Hamburger Kunsthistoriker Dr. Hans Thomas Carstensen in Westerland einen Vortrag über Leonardo da Vinci. Los geht es um 18 Uhr in der Volkshochschule (VHS) Sylt, teilten die Veranstalter mit. Als Maler der Mona Lisa gilt da Vinci als einer der berühmtesten Künstler, obwohl nur wenige Ölgemälde erhalten sind. „Da Vinci war zwar davon besessen, die Geheimnisse der Natur aufzudecken, doch seine eigene Person hat er immer mit einem geheimnisvollen Schleier umgeben“, heißt es. An seinem Lebensende seien ihm immer mehr Zweifel gekommen, ob es wirklich wünschenswert ist, die Natur vollkommen zu ergründen und sie damit zu entzaubern. Der Vortragende spricht auch Plattdeutsch.



Info und schriftliche Anmeldung an: VHS Sylt, Stephanstr. 6, 25980 Sylt/OT Westerland, Tel. 04651/851266 oder Email: mail@vhs-sylt.de