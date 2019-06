Sylter Polizei warnt : Vorsicht: Betrüger am Telefon

Die falschen Polizisten rufen vornehmlich ältere Menschen an und fragen gezielt nach Wertsachen und Geld im Hause.

03. Juni 2019, 11:45 Uhr

Sylt | Auf Sylt kommt es am Montag, 3. Juni, wieder vermehrt zu Anrufen von falschen Polizisten. Diese rufen vornehmlich ältere Menschen an und fragen gezielt nach Wertsachen und Geld im Hause. Häufig teilen sie mit, dass Einbrecher festgenommen wurden und man Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen gefunden habe. Außerdem redet man den Leuten ein, dass Banken und Sparkassen das Ersparte bei Seite schaffen würden und schickt die Senioren mit einer vorgegebenen Geschichte in das Geldinstitut, um das Geld abzuheben. Die falschen Polizisten bieten dann an, das Geld und die Wertsachen in Verwahrung zu nehmen.

Von der Polizei gibt es dazu den klaren Hinweis: "Die echte Polizei fragt nicht nach Ihrem Vermögen und holt es auch nicht ab!" Leser werden gebeten, ältere Angehörige, Bekannte und Nachbarn zu informieren.

