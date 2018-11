Syltlauf 2019 : Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

TSV Tinnum 66 muss Großveranstaltung erstmals ohne „Mister Syltlauf“ Franz Beilmann organisieren.

von shz.de

14. November 2018, 15:37 Uhr

Beim zweitgrößten Sportverein der Insel, dem TSV Tinnum 66, laufen die Vorbereitungen für den mittlerweile 38. Syltlauf am 17. März 2019 auf Hochtouren. Diese riesengroße Leichtathletikveranstaltung stellt für den Verein ein Novum dar, ist es doch der erste Syltlauf, der ohne den Begründer und Organisator Franz Beilmann stattfinden wird.

Die gute Seele des Vereins, nicht umsonst „Mister Syltlauf“ genannt, verstarb im August dieses Jahres doch etwas überraschend im Alter von 80 Jahren und hinterließ eine riesige Lücke. Obwohl Franz Beilmann schon dabei war, die Organisation des Laufes auf eine breitere Basis zu stellen, wurde dem Vereinsvorstand schnell klar, welch riesiges Arbeitspensum Beilmann hier stets leistete. Doch im Vorstand von Tinnum 66 rückte man schnell zusammen, verteilte die unterschiedlichsten Aufgaben auf mehrere Schultern und ist mehr als optimistisch, die Veranstaltung wie erwartet durchführen zu können.

Mit Hilfe der Hauptsponsoren EVS und ISTS, die sich vorbildlich engagieren, sowie aller anderen Förderer und Unterstützer sollte der Startschuss am 1. März 2019 wie gewohnt um 10 Uhr in Hörnum erfolgen.

Anmeldungen sind jedenfalls nicht mehr möglich, denn sowohl die Einzel- wie auch die Staffelplätze sind bereits vollständig vergeben. Sollten sich einige der sonst teilnehmenden Staffeln noch nicht angemeldet haben, so sollten sie dies noch unverzüglich bei Susanne Thesing in der Geschäftsstelle, bzw. über die Homepage des Vereins versuchen. Die Geschäftsstelle am Sportzentrum Sylt-Ost in der Keitumer Landstraße ist immer freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.