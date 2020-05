multiprak sylt : Vor der Wand

Aus dem maroden Sylt-Stadion soll der Multipark werden. Doch der Lärmschutz für die Anwohner ist ein zentraler Knackpunkt

Avatar_shz von Wiebke Stitz

13. Mai 2020, 21:25 Uhr

Sylt | Wie geht es eigentlich dem Multipark in Westerland? Mit dem Wiederaufleben der Präsenzsitzungen in den Inselgemeinden tauchen nach und nach auch die einzelnen Projekte wieder aus dem Corona-Nebel auf, in dem sie im März verschwunden waren. Zum Beispiel der geplante Umbau des angejahrten Sylt-Stadions in einen Multipark, der zu Beginn der Woche Thema im Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Sylt war.

Zur Erinnerung: Nachdem die dänischen Architekten Rune Glifberg und Ebbe Lykke ihren Entwurf im vergangenen Sommer vorgestellt hatten, soll zunächst in einem ersten Bauabschnitt der Rollbereich für Skater und BMX-Radfahrer entstehen. Damit die Geräuschkulisse für Anwohner und Feriengäste im Fischerweg und den umliegenden Straßen erträglich bleibt, ist im Osten des 800 Quadratmeter großen Areals eine Lärmschutzwand vorgesehen.

Eben diese Lärmschutzwand könnte das Projekt Multipark nun um wenigstens einige Wochen verzögern, mindestens aber wirft die Wand Fragen auf. Dabei geht es vor allem um die Höhe der Wand: Nach dem bestehenden Lärmschutzgutachten beträgt die nämlich 4,50 Meter. Nach der Konkretisierung der Pläne ist nun jedoch eine von außerhalb der Anlage sichtbare Wandhöhe 5,26 Meter vorgesehen.

Damit soll nach Angaben der Planer eine Art Puffer mit eingebaut sein: Dadurch würden Entwicklungsperspektiven des Multiparks berücksichtigt, wie Bürgermeister Nikolas Häckel formuliert.

Kay Abeling, Vorsitzender des Ortsbeirats Westerland, will das vermeintliche Wachstum der Wand nicht einfach so hinnehmen. „Die Höhe der Lärmschutzwand weicht von den ursprünglichen Plänen ab“,sagt er. Er sei nicht davon überzeugt, dass die Wand im Sichtfeld der Anwohner wirklich so hoch sein müsse. Nicht zuletzt deshalb werde der Multipark Thema in der nächsten Ortsbeiratssitzung am 11. Juni werden, kündigt er an. „Wir möchten wissen, was genau geplant ist – das werden wir uns von den Verantwortlichen erklären lassen.“

Grundsätzlich stehe er hinter dem insgesamt rund acht Millionen Euro teuren Projekt, sagt der CDU-Mann. „Wir sind dem Multipark ja wohlgesonnen.“ Umso wichtiger sei eine möglichst breite Akzeptanz in der Bevölkerung. „Als Ortsbeirat habe ich alle Interessen zu vertreten.

Auch Bürgermeister Häckel (parteilos) plädiert für ein besonnenes Vorgehen im Zusammenhang mit dem Großprojekt. Und so landen die Lärmschutzwand und Multipark auch noch ein weiteres Mal im Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss (SJKSA) am 17. Juni.

Vor der Sommerpause wird es also nichts mit einem genehmigten Bauantrag für den maßgeblich vom Verein Skateboarding Sylt initiierten Park. Dabei handele es sich aber keineswegs um eine Verzögerungstaktik, betont Kay Abeling. „Zeitlich sind wir da im Rahmen.“

Nikolas Häckel ist ebenfalls zuversichtlich. „Der Bauantrag kann dann voraussichtlich im August im Bauausschuss verabschiedet werden.“ Der tagt am 10. August.