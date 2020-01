Von Zauberwelten bis Showtanz

Die Veranstaltung „Faszination Tanz“ von Jeanne Dreessen begeisterte das Publikum

27. Januar 2020, 16:16 Uhr

Westerland | Es war ungleich mehr als das bloße Lernergebnis einer Tanzschule, was den Zuschauern im ausverkauften Alten Kursaal am Rathausplatz am vergangenen Sonnabend, 25. Januar, geboten wurde: Mehr als 350 Gäste waren erschienen, um sich nach drei Jahren Abstinenz die dritte Ausgabe von „Faszination Tanz“ anzuschauen, die Tanzpädagogin Jeanne Dreessen mit ihren rund 80 Schülerinnen auf die Beine gestellt hatte.



Viele Tanzstunden und harte Arbeit





Soll heißen: Monatelang Choreografien ausarbeiten, Tanzschritte auswendig lernen und üben, üben, üben – oft auch in den Ferien. Nicht zu vergessen das Aussuchen, Schneidern, Basteln und Verzieren der zauberhaften Kostüme, auf die die Tanzlehrerin ebenfalls immer besonderen Wert legt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: In ganzen 23 Programmpunkten fesselten Jeanne, ihre elf Tanzgruppen und die befreundeten Tanzschulen das Publikum in Choreografien von klassisch bis modern, die abwechselnd bezaubernd, mitreißend und überraschend waren, das Publikum aber immer bis in die hintersten Ränge zu Begeisterungsstürmen animierten.



Aschenputtel und Popmusik





Klassische Balletttänze, die von Aschenbrödel, der Walpurgisnacht oder Scheherezade aus tausendundeiner Nacht handelten, wechselten sich ab mit dynamischen Tänzen zu wummernden Bässen und Pop-Songs von Taylor Swift und Adele. Für große Showtanzeinlagen sorgten die Gastauftritte der NorthSideDancer und der bühnenfüllenden Stepptanzgruppe von Sandra Andresen, die aus ihrer Tanzschule auch die die „Golden Girls“ und die „Firegirls“ auf die Bühne brachte. Besonderen Applaus ernteten selbstverständlich auch die kleinsten Tänzerinnen, die als „Baillamo“ den italienischen Volkstanz Tarantella aufführten. Für „Unique“ in ihrer jetzigen Form war der Abend auch eine Abschiedsveranstaltung: Einige der Tänzerinnen im Alter ab 18 Jahren zieht der berufliche Werdegang nun auf das Festland. Für Wehmut war an diesem Abend aber noch kein Platz: Einer ihrer insgesamt drei Auftritte an diesem Abend zeigte ein gemeinsames Projekt von Jeanne Dreessen und ihrer Schülerin Anni Stückmark. Der Contemporary Dancestil zeigt zeitgenössischen Tanz in einem besonders breiten Spektrum an Ausdrucks- und Bewegungsformen.

In der Mitte des Abends entführten die Tänzerinnen ihr Publikum in die mystische und zauberhafte Welt von Alice im Wunderland – das mit rund 35 Minuten größte Stück des Abends und ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Tanzgruppen und Solotänzerinnen, die für diesen monumentalen Auftritt so manchen Ferientag geopfert hatten. In zwei traumtänzerischen Episoden folgte das Publikum gemeinsam mit Alice dem weißen Hasen in das Wunderland, traf den verrückten Hutmacher, die Grinsekatze, Diedeldei und Diedeldum und wurde Zeuge, wie am Ende die weiße und die rote Königin aufeinandertrafen. Die Liebe, die Tanzlehrerin Jeanne Dreessen und ihre Schülerinnen in die Choreografie und das Kostümbild gesteckt haben, wurde am Ende mit dem tosenden Applaus der Zuschauer und lobenden Worten des Moderators Stefan Hartmann belohnt: „So etwas schafft man nicht in zwei Tanzstunden die Woche. Den bösen Zungen, die behaupten, Sylt habe kein Sozialleben mehr, beweist diese Tanzshow das Gegenteil.“ Auch den Mut der Tänzerinnen lobte der Moderator, allen voran den von Fabienne Pennino, die es – ganz zur Freude des Publikums – gewagt hatte, mit einer eigenen Choreografie zu dem Lied „Fire on Fire“ von Sam Smith einen fantastischen Soloauftritt auf die Bühne zu bringen.



Tanzlehrerin zufrieden mit Show





„Zufrieden, stolz und Happy“, kommentierte die sichtlich erleichterte Tanzlehrerin Jeanne Dreessen ihren Gefühlszustand im Anschluss an die Show. Seit nunmehr bereits 16 Jahren unterrichtet sie in der „Tanzklasse.Sylt“ des TV Keitum tanzbegeisterte Kinder ab sechs Jahren in allen erdenklichen klassischen und modernen Tanzrichtungen und nimmt regelmäßig an den jährlich stattfindenden, wechselnden Tanzveranstaltungen befreundeter Sylter Tanzschulen im Alten Kursaal teil und so dürfen wir guter Hoffnung sein, die Tanzlehrerin und ihre Schülerinnen auch im kommenden Jahr wieder auf der Bühne begrüßen zu dürfen.