Sylt im März 1991: : Von ungewünschten Drachen, ausgelaufenem Kerosin und Salmonellen

In unserer Serie „Zurückgeblättert“ geht es diesmal um eine neue Feuerwache für Kampen, ein Clubhaus für die Golfer und eine Rampe für die Skateboarder.

29. März 2020, 14:28 Uhr

Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.

Sylt im März 1991. Für Drachen am Himmel über dem Wenningstedter Strand galt ab sofort ein Flugverbot: Die neue, von der Wenningstedter Gemeindevertretung beschlossene Strand-Satzung verbot die Himmelsstürmer aus Sicherheitsgründen. Und einen weiteren neuen Paragraphen, der auf Sylt noch für Wirbel und Spott sorgen sollte, beinhaltete die Satzung: Kinder und Jugendliche erhielten ein Verbot für den FKK-Strand, sofern sie sich nicht in Begleitung ihrer Eltern befänden.

Für Unruhe im Tinnumer Kindergarten „Spiegelblank“ sorgte derweil die Salmonellen-Infektion eines fünfjährigen Jungen. Grund: Der behandelnde Arzt hatte die Infektion erst zwei Wochen später dem Gesundheitsamt gemeldet. Weitere Infektionsfälle traten in der Einrichtung, die von 46 Kindern besucht wurde, jedoch nicht auf.

Sorge im Sylter Tierheim: Die ABM-Stelle des festen Mitarbeiters laufe in Kürze aus und der Verein habe nicht die Mittel, die Stelle zu finanzieren. Auch wenn sich ehrenamtliche Helfer tatkräftig engagieren würden, sei ein fester Mitarbeiter für den Weiterbetrieb des Tierheims unabdingbar, so der Vereinsvorsitzende Anatol Buchholtz.

Einsatz für die Flughafen-Feuerwehr: Durch einen technischen Defekt liefen aus einem vor dem Abfertigungsgebäude abgestellten Tankwagen rund 200 Liter Kerosin aus. Der größte Teil des Flugbenzins konnte durch Bindemittel aufgefangen werden.

Richtfest bei der Kampener Feuerwehr: Gemeinsam mit Architekt Rolf Spreckelsen und vielen Gästen feierten Wehrführer Udo Lützen und seine Kameraden den Neubau, der 300 Quadratmeter Nutzfläche und Stellflächen für drei Fahrzeuge aufwies. Kostenpunkt: Rund 800 000 Mark. „Wenn die Blauröcke in diesem Sommer in das neue Gerätehaus am Ortseingang einziehen, haben sie eine etwas noblere Unterkunft als andere Wehren – in einem gehöftartigen Bau mit Reetdach“, berichtete die Sylter Rundschau.

Frust hingegen bei jungen Syltern: Vergeblich warteten sie auf den Bau einer Skateboard-Rampe. „Niemand hat Platz für uns“, beklagte sich der Nachwuchs auf einem Flugblatt. Obwohl die finanziellen Mittel von der Westerländer Stadtvertretung längst bewilligt seien, scheitere das Projekt an potentiellen Standorten durch Proteste von Anwohnern. Auch Inseljugendpfleger Uwe Tiedjen zeigte sich frustriert.

Auf ein erfolgreiches Jahr 1990 blickte der junge Golf-Club Sylt im Rahmen seiner Hauptversammlung zurück. Genau 18 778 Golfer hätten den Platz frequentiert, berichtete Club-Präsident Werner Mangelsen und stellte den Baubeginn für das Clubhaus in Aussicht. Unter den insgesamt 992 Mitgliedern – darunter 349 Jugendliche – avancierten Elga Hage und Dirk Erdmann zu neuen Clubmeistern.

Jubel bei den Dartern des DC Morsum 1: Noch vor dem letzten Spieltag stand fest, dass die Mannschaft um Thomas Bleicken neuer Inselmeister werde. Auch die Absteiger von der A- in die B-Klasse standen bereits fest: Es traf „Gerdis DC“ und die „Sylter Darts Clique“.

Frühjahrsputz in der Morsumer Nösse-Kuhle: Zwei Dutzend Mitglieder der Sylter Sportfischer-Vereinigung sammelten Müll ein, reinigten die Sitzbänke und verpassten ihnen einen neuen Anstrich, schnitten morsche Äste und abgestorbenes Schilf. Anschließend stärkten sich die Petrijünger mit heißer Gulaschsuppe und kühlem Pils.