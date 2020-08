Von der Standesbeamtin zur Ordnungshüterin

Gaby Gotthardt feiert 40 Jahre im Dienst der Gemeinde Sylt

18. August 2020, 17:02 Uhr

Westerland | Ein ganz besonderes Jubiläum wurde in der vergangenen Woche im Rathaus in Westerland gefeiert. Die Leiterin des Amtes für Ordnung und Soziales Gabriele Gotthardt konnte am 1. August ihr 40-jähriges Dienstjubiläum begehen.

Die gebürtige Neumünsteranerin startete ihre berufliche Laufbahn im Innenministerium des Landes Schleswig- Holstein, wo sie das Studium für den allgemeinen gehobenen Verwaltungsdienst absolvierte. Anschließend arbeitete sie einige Jahre bei der Stadtverwaltung Bad Segeberg, bevor sie 1986 zur Stadtverwaltung Westerland auf die Insel Sylt wechselte. Dort war sie zunächst in den Zentralen Diensten tätig und wurde zugleich zur Standesbeamtin des Standesamtes Sylt bestellt. Nach Familiengründung und Jahren der Elternzeit erfolgte der berufliche Wiedereinstieg im Bereich des Umweltamtes. Anschließend war Gaby Gotthardt fast 10 Jahre die offizielle Pressesprecherin der Stadt Westerland und organisierte in dieser Zeit auch zahlreiche Veranstaltungen, Feste und Empfänge der Stadt, so auch das große Stadtjubiläum im Jahr 2005.



Berufliche Treue zur Inselverwaltung





Nach der Fusion der Stadt Westerland mit ihren Nachbargemeinden Sylt- Ost und Rantum ergab sich die Möglichkeit des weiteren beruflichen Aufstieges. Im Jahr 2010 wechselte die Jubilarin zunächst als stellvertretende Leiterin in das Amt für Ordnung und Soziales, dessen Leitung sie im Jahr 2012 endgültig übernahm. Begleitend absolvierte sie in den letzten Jahren zahlreiche Fort- und Ausbildungen, um ihrem großen Aufgabengebiet in jeder Hinsicht gerecht zu werden. So ist Gaby Gotthardt nicht nur ausgebildete Truppfrau bei der Feuerwehr, Sprechfunkerin und Sanitäterin. Vielmehr hat sie Anfang des letzten Jahres auch ein berufsbegleitendes Masterstudium im Bereich Katastrophenvorsorge/Katastrophenmanagement erfolgreich abgeschlossen. Dieses besondere Jubiläum nahmen Bürgermeister Häckel und die Büroleitende Beamtin Monika Kuhn zum Anlass, ihrer langjährigen Mitarbeiterin im Kreise des Leitungsteams und des Personalrates für ihren engagierten, kompetenten und stets zuverlässigen Einsatz zu danken wie auch für ihre berufliche Treue zur Inselverwaltung Sylt.