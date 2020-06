Kunst auf sylt : Von der eigenen Wahrnehmung, der großen Freiheit und kleinen Riesen

Kunstbetrieb startet wieder mit Ausstellungen in Westerland und Kampen.

03. Juni 2020, 16:44 Uhr

Nachdem in den letzten Wochen neben der Kultur auch die Kunst coronabedingt nur sehr eingeschränkt auf Sylt ihren Raum finden konnte, starten die Sylter Kunstfreunde mit der Ausstellung „Das wahre Leben findet nicht im Netz statt“ wieder richtig durch.

Galerie Kornfeld in Westerland

Die Galerie Kornfeld aus Berlin ist zu Gast bei den Sylter Kunstfreunden und zeigt Werke verschiedener Künstler. Was sie allesamt miteinander verbindet ist das Motto. Fotografien von Hubertus Hamm und David Meskhi, Gemälde von Carlo d'Anselmi, Elvira Bach, Franziska Klotz und Christopher Lehmpfuhl sowie Skulpturen und Reliefs von Katharina Gerold.

Petra Nies, Vorsitzende der Sylter Kunstfreunde, erklärt dazu: „Allen Werken gemeinsam ist, dass sie auf Beobachtungen, Erlebnissen und Erfahrungen der Welt beruhen, in der wir uns alle bewegen. Die eigene Wahrnehmung ist der Ausgangspunkt für Landschaftsbilder, Figurenbilder und Porträts. Fiktiv oder real. Mit Farbe oder Ton. Fotografiert, gemalt oder mit den Händen geformt. Ein Fest der Sinne. Ein Fest für die Sinne. Das wahre Leben eben, das seine Spuren hinterlässt. Bei den Künstlern, im Material der Werke, in den Gefühlen der Betrachter.“ Mit Blick auf das Motto fährt sie fort: „Die Digitalisierung unserer Welt hat in den letzten Wochen einen enormen Schub bekommen. Wir stellen täglich verwundert fest, was in der virtuellen Realität alles möglich ist und welche Chancen die zunächst als erzwungen erlebte Verlagerung ins Digitale bietet. Einiges von dem, was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, können wir auch als Bereicherung unseres Lebens betrachten. Dennoch sollten wir eines nicht vergessen: Das wahre Leben findet nicht im Netz statt.“ Die Ausstellung kann heute zwischen 11 UIhr und 13 Uhr sowie zwischen 14 Uhr und 18 Uhr besichtigt werden. gezeigt wird sie bis zum 27. Juni in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland zu folgenden Öffnungszeiten: Montag von 14 Uhr bis 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 10 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr, Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 Uhr bis 14 Uhr.

Ulrike Bosselmann in Kampen

Auch in Kampen wird der Kunstebtrieb wieder aufgenommen. Im Kaamp Hüs wird die Ausstellung „Ein Gefühl von Freiheit – Malerei und Meer“ mit Ölbildern von Ulrike Bosselmann gezeigt.

„Meine Gedanken ziehen hinaus auf´s Meer, zurück kommt ein Gefühl von Freiheit“ - wunderschön, emotional, frei und immer wieder anders, so sieht und erlebt Ulrike Bosselmann die Küste und das Meer.

Eine größere Inspiration für die Ölmalerei kann sich die Künstlerin, die ihr Atelier „Natur im Bild“ in ihrer Heimatstadt Schneverdingen hat, nicht vorstellen.

Schon als Kind liebte sie das Meer und das Malen. Zusammen mit ihren Eltern und den drei Geschwistern ging es jeden Sommer mit dem Wohnwagen an die Nordsee. Wenn sie mit ihren Geschwistern mal nicht auf Entdeckungsreise ging, holte die Mutter Papier und Stifte heraus, und sie malten zusammen. Während die Geschwister im Laufe der Zeit andere Interesse für sich entdeckten, entwickelte sich die Malerei für Ulrike Bosselmann zu einer Passion.

Nach dem Kunstunterricht in der Schule lernte sie zunächst bei der Schneverdinger Künstlerin Lilo Schmidt-Wiedenroth verschiedene Techniken kennen. Das kreative Arbeiten hat sie immer begleitet, auch als sie ihren damaligen Ehemann kennenlernte und Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern wurde.

Sobald ihre Zeit es zuließ, besuchte sie weitere Seminare bei namhaften Künstlern in Hamburg und Bremen. Durch die neuen Impulse inspiriert, wagte sie, neben den beruflichen Anforderungen, den Schritt in die Selbständigkeit. Das ist nun 18 Jahre her und seitdem hat sich viel bewegt. Ihre Werke waren u. a. in Galerien in Leipzig, Stade und Hamburg zu sehen, bei der Kunstmesse international in Osnabrück sowie aktuell bei der HanseArt in Lübeck.

Einigen Syltern dürfte Ulrike Bosselmann noch von ihrer Ausstellung in der Stadtgalerie “Zur alten Post” bekannt sein. Als sie vor zwei Jahren mit ihrem Wohnwagen – ja, es ist immer noch der alte Familienwohnwagen - und ihren Bildern im Gepäck auf die Insel kam, stand für sie fest „Ich komme wieder“.

Die Ausstellung wird am 7. Juni im Rahmen einer Vernissage um 16 Uhr eröffnet.

Auch nach der Vernissage haben Interessierte die Möglichkeit, Ulrike Bosselmann und ihre Werke persönlich kennen zu lernen.

Vom 8. Juni bis zum 4. Juli sind Gäste herzlich eingeladen die Ausstellung „Ein Gefühl von Freiheit – Malerei und Meer“ im Kaamp-Hüs zu besuchen. Die Künstlerin ist vom 8. bis 20. Juni und vom 1. bis 4. Juli 2020 montags, mittwochs und freitags von 14 Uhr bis 17 Uhr und sonnabends von 11 Uhr bis -13 Uhr Uhr anwesend und freut sich auf Besucher und anregende Gespräche

Aufgrund der aktuellen Situation müssen die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Es gilt eine Maskenpflicht im Kaamp-Hüs.

