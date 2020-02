Von den ganz großen Gefühlen

Die Musikrichtungen beim Henner-Krogh-Förderpreis, reichten von Rap bis Soul / Künstlerin „Zeynab“ gewinnt mit Eigenkomposition

Westerland | „Nach dem Förderpreis ist vor dem Förderpreis“, eröffnete Uwe Tiedjen, Vorsitzender des Kuratoriums, die 31. Ausgabe des Henner-Krogh-Förderpreises, der in Gedenken an den verstorbenen Musiker jeden Jahr ein Preisgeld in Höhe von 5555 Euro sowie den Reinhard Mey Sonderpreis in Höhe von 3000 Euro ausschreibt. Neu mit dabei war außerdem „Ögers Musikreise“, eine an den Gewinner angepasste Musikreise im Wert von 4000 Euro, mit der der Sylter Inhaber einer Öger Akgün, Sylter Unternehmer, der auf der Insel unter anderem eine Autopflege betreibt, den Förderpreis unterstützt. Gegen ihre Mitstreiter konnte sich die 18-jährige Künstlerin „Zeynab“ durchsetzen, die sich gleichermaßen in die Herzen von Zuschauern und Jury sang.

Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr aufgrund der wenigen Bewerber nicht hatte stattfinden können, präsentierten sich Jury und Bewerber des Henner-Krogh-Förderpreises in diesem Jahr umso stärker. Sechs hochkarätige Auftritte hatte die Jury , bestehend aus Veranstaltungsleiterin des Kursaal³ in Wenningstedt, Elke Wenning; Kuratoriumsmitglied Markus Gieppner; Singer-Songwriter Joel Havea, Leon Kraack und Leon Mancilla von der Band „Salamanda“ sowie Pete Sage von Santiano, zu bewerten. Leicht war das mit Sicherheit nicht, denn die Sylter Talente brachten die Bühne im Congress Centrum Sylt (CCS) zum Beben.

Der Abend startete mit einem Rahmenprogramm- Auftritt der Band „Silent Attic“, der sich sehen (und hören) lassen konnte. Leadsänger Eros Atomus Isler, der 2018 an der ProSieben-Show „The Voice of Germany“ teilnahm, präsentierte authentischen Indie-Rock und räumte anschließend die Bühne für die ersten Teilnehmer des Abends: Das Duo „Cara & Nina“. Die beiden jungen Mädchen entschlossen sich erst vor einigen Wochen gemeinsam anzutreten und performten drei gefühlvolle Cover-Songs, darunter „Love of my Live“ von Queen.

Weiter ging es mit dem Geschwister Duo „J.A.W.“. Josie Wickers, Lehrerin am Schulzentrum Sylt und ihr Bruder Aaron, präsentierten zwei deutschsprachige Eigenkompositionen und einen Cover-Song. Für Lacher sorgte Aaron Wickers, der seiner Ex-Freundin für die Inspiration zu seinem Song „Laufen lernen“, dankte. Der Acoustic-Pop der beiden überzeugte die Jury – „J.A.W.“ belegte den dritten Platz.

Ebenfalls vom Schulzentrum auf die große Bühne schaffte es Jan-Hendrick Otten. Als „Jan!Solo“ überzeugte er gleich doppelt und rappte sich mit seinen ehrlichen Eigenkompositionen nicht nur direkt in die Herzen der Jury und somit auf Platz zwei, sondern konnte mit „Weiter Weg“ auch den Reinhard Mey Sonderpreis für die beste deutschsprachige Eigenkomposition einheimsen.

Mit einem Auftritt von Jury-Mitglied Joel Havea wurden die Zuschauer nach der Pause wieder in Empfang genommen.

„Hip Hop ist für mich Leidenschaft“, so der darauffolgende Kandidat, der längst kein Unbekannter mehr ist: Der Sylter Rapper KCee Cane, der bereits an vorangegangenen Förderpreisen teilgenommen hatte, rappte über Insel- und Weltpolitik, mahnte die WohnungsKnapppheit auf der Insel und die Zerstörung der Natur an, während Backgroundsängerin „Jazzy“ immer wieder fragte „Können wir diese Welt noch retten?“. KCee kane legte in allerbester Rap-Manier und dem dazu passenden Outfit einen bühnenreifen Auftritt hin – blieb aber trotz seiner schweißtreibenden Bemühungen ohne Platzierung.

Weiter ging es mit dem Duo „Laila Zoel & LeftLukas“, die ebenfalls zwei Eigenkompositionen und einen Cover-Song präsentierten und überzeugten. Davon, dass die beiden noch nicht lange gemeinsam musizierten, war nichts zu merken: Laila Zoe Fletemeier und Lukas Prautsch sorgten für gute Stimmung und eine gehörige Portion Soul und R&B.

Die 18-jährige Zaynab Abdelkarim beendete den Abend als Solistin am Klavier, wo sie zwei ihrer gefühlvollen Eigenkompositionen präsentierte. Dass „Zaynab“ sich als Publikumsliebling mausern würde war schnell klar, als die junge Frau eine Kerze auf den Flügel stellte: „Die Kerze ist für die Atmosphäre“, sagte sie lachend. „Und der Auftritt ist für meine Mama – das mache ich alles nur für dich.“ Musikalisch überzeugte die junge Künstlerin nicht nur die 387 Menschen aus dem Publikum, die im neu eingeführten Zuschauervoting mit 34 Prozent für die 18-Jährige abstimmten und ihr somit „Ögers Musikreise“ zusicherte, sondern auch die Jury: Zaynab landete auf dem ersten Platz und war darüber sichtlich gerührt.

Zu guter Letzt standen alle Künstler samt Jury gemeinsam auf der Bühne und ließen sich von einem begeisterten Publikum unter tosendem Applaus feiern.