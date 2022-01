Neue Inselbewohner : Von Artemisia bis Finn: Das sind die Sylter Babynamen im Jahr 2021

Zehn neugeborene Einwohner zählte die Insel im Jahr 2021. Lediglich ein Babyname gehört zu den Top10 im deutschen Namensranking, dafür sind der Name einer griechischen Göttin sowie skandinavische Vornamen dabei.

18. Januar 2022, 15:47 Uhr

Zehn neugeborene Inselbewohner zählt das Standesamt der Gemeinde Sylt im Jahr 2021 – drei weniger als 2020. Emilia und Matteo sind die beliebtesten deutschen Vornamen 2021, bei den Sylter Babys sind die Namen jedoch nicht vertreten. Laut Angaben der Gemeinde Sylt ist stattdessen Finn auf Platz 1: Immerhin zweimal wurde der skandinavische Vorname vergeben, der „Wanderer“ oder „Vagabund“ bedeutet und im deutschlandweiten Ranking auf Platz 4 landet.

Beliebte Klassiker und seltene Vornamen auf Sylt

Unter den drei vergebenen Mädchennamen auf Sylt sind ebenfalls zwei beliebte Klassiker: Charlotte und Jonna. Ersterer ist die weibliche Form vom englischen Namen Charles, wird auf den althochdeutschen Namen Karl zurückgeführt und kann als „die Freie“, „die Tüchtige“ oder „die Geliebte“ interpretiert werden. Der Name Jonna hingegen ist die norwegische oder dänische Kurzform für Johanna und bedeutet so viel wie „Jahwe (das hebräische Wort für Gott) ist gütig“.

Ein Vergleich zu den vergebenen Namen auf der Insel im Vorjahr, kann nicht gezogen werden, da komplett andere Namen vergeben wurden.

Artemisia – eine griechische Göttin

Der dritte Vorname im neugeborenen Mädchen-Trio ist Artemisia – laut Informationen der einschlägigen Vornamen-Websites aus dem Griechischen stammend. Artemisia ist zum einen eine Pflanzengattung, zu der auch Wermut zählt, und zum anderen der Name einer griechischen Göttin: Artemis, Göttin der Jagd, der Fruchtbarkeit und des Mondes. Dieser Name wurde bisher nur einmal auf Sylt vergeben. Genauso wie beispielsweise der englische Name Ivy (übersetzt Efeu), der altgriechische Name Penelope („die Treue“, „die Reine“) und der dänische Name Smilla („die Lächelnde“).

Unter dem männlichen Sylter Nachwuchs wurden 2021 neben Finn auch jeweils ein kleiner Justus, Max, Vincent, Lenn und Felix geboren, wobei Felix und Max auch in den Top 30 der beliebtesten deutschen Vornamen 2021 auftauchen. Lenn ist die Kurzform vom althochdeutschen Lennard oder Leonhard und bedeutet „der entschlossene Löwe“, während Felix „der Glückliche“ bedeutet, aus dem Lateinischen stammt und bereits seit den 1990ern zu den beliebtesten Vornamen gehört. Auch die Namen Vincent und Justus haben eine lateinische Herkunft und stehen jeweils für „der Siegreiche“ und für „der Gerechte“.

Einmalige Namen in der Gemeinde Sylt

Einmalig vergebene Sylter Jungennamen sind unter anderem Per-Willem (Kurzform von Peter und der niederländischen Variante von Wilhelm) sowie Chihiro, ein japanischer Vorname, der übersetzt so viel wie „tausend Suchen“ bedeutet und in Deutschland vermutlich durch den berühmten Animefilm „Chihiros Reise ins Zauberland“ bekannt ist.

