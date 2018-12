Weihnachten auf Sylt : Vom Wirken eines Sylter Pastors in der Weihnachtszeit

Von Sylts Pastorinnen und Pastoren fordert Weihnachten Höchstleistungen ab. Mit Sylter Rundschau-Autor Frank Deppe spricht Pastor Rainer Chinnow über seine Feiertage.

von Frank Deppe

23. Dezember 2018, 14:58 Uhr

Heiligabend. Das Warten hat ein Ende. Kinder blicken sehnsüchtig der Bescherung entgegen, Erwachsene freuen sich auf Entspannung und Familienglück unterm Tannenbaum. Von Sylts Pastorinnen und Pastoren indes fordert das Weihnachtsfest Höchstleistungen ab. Sie sind von früh bis spät auf den Beinen – so auch Wenningstedts Pastor Rainer Chinnow, der an Heiligabend gleich fünf Gottesdienste abhält.

Große Feste werfen ihre Schatten bekanntlich voraus – im Wenningstedter Pastorat bereits Mitte Oktober, als man sich erste Gedanken über ein wichtiges Element der weihnachtlichen Gottesdienste machte: „Unsere FSJlerin Lara hat in diesem Jahr ein eigenes Krippenspiel auf biblischer Basis entworfen“, freut sich Pastor Rainer Chinnow. Seit Wochen proben die Vorkonfirmanden eifrig für die Aufführungen.

Ab Mitte November konzentrierte sich für Rainer Chinnow dann ein guter Teil der Tage ganz auf das nahende Fest: „Da wurden gemeinsam mit der Küsterin und dem Kirchengemeinderat Präsente für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter ausgesucht, die Personaleinteilung von der Kirchenmusik bis zum Küsterdienst vorgenommen, Lieder ausgewählt, Tannenbäume bestellt, der Auftritt des Gospelchors besprochen und vieles andere mehr erledigt.“

Der Dezember brachte zudem viele Adventsfeiern innerhalb und außerhalb der Kirchengemeinde mit sich, zu denen der Pastor eingeladen war. Ein gutes Händchen musste Chinnow anderweitig beweisen: 1500 Weihnachtsbriefe galt es zu unterschreiben. „Das ist mir immer eine besondere Freude, denn mit vielen Namen verbinde ich Erinnerungen – so etwa an das erste Paar, das ich hier vor zwanzig Jahren getraut habe.“ Betrüblich hingegen war in diesem Jahr die Tatsache, dass mehrere Beerdigungen die Adventszeit überschatteten.

Frühmorgens oder spätabends brütete der Pastor über den verschiedenen Predigten, die er an Heiligabend und dem ersten Feiertag halten wird. So unterschiedlich die Inhalte, so eint sie eines: „Ich möchte die Freude verkündigen.“

Am zweiten Feiertag sitzt Rainer Chinnow dann einmal selbst in der Kirchenbank: „Ich bin sehr dankbar, das mein Amtsbruder Jochim Hartung dann wieder den Gottesdienst hält.“

Die „menschliche Nähe“ schätzt Chinnow in der Weihnachtszeit besonders, und das gilt auch für den privaten Bereich: Gefeiert wird mit Ehefrau, Töchtern, Enkelkind, Schwiegereltern und Schwägerin – und das nicht nur an Heiligabend: „Wir haben uns soviel zu erzählen, dass sich die Bescherung bis Neujahr hinzieht“, schmunzelt er.

An Heiligabend reicht es nach dem Frühstück nur zu kurzen Stippvisiten daheim: „Zwischen den Gottesdiensten entspanne ich mich mit einer Tasse Tee vor unserer Weihnachtspyramide.“

Wenn Rainer Chinnow schließlich nach der Christmette kurz vor Mitternacht zum letzten Mal durch die Haustür tritt, freut er sich „über einen geselligen Plausch, der schon mal bis in den frühen Morgen andauern kann“.

Weihnachten. Das hat für den Wenningstedter Pastor nicht nur eine christliche Bedeutung. „Es ist die Zeit zum Innehalten. Und die Zeit, um Dank abzustatten für die geschenkte Lebenszeit.“