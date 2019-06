Vom Weinberg im eigenen Garten

von ago

28. Juni 2019, 09:01 Uhr

Wie oft ich bei meinen Seminaren und Proben kuriose Pläne zum Thema Wein vorgetragen bekomme. „Lasst uns doch im Garten einen Weinberg anpflanzen, die Flaschen mit wertvollen Künstleretiketten versehen und dann teuer verkaufen.“ Super Idee! Unabhängig davon, dass sich kein Mensch für Deine Plörre interessieren wird, dass Künstleretiketten nur noch auf wenigen renommierten Highend-Weinen cool sind und dass man Wein nicht mal eben so macht, wäre es auch noch komplett illegal.

Klar kannst Du Weinreben pflanzen, auf genau 100 Quadratmeter, um genau zu sein. Und sicher bekommst Du schon irgendeinen Fusel gegoren, den Du dann Wein nennst. Und vielleicht findet sich auch ein gescheiterter Kunststudent, der Dir Deine Labels malt.

Aber verkaufen, das geht nicht. Dafür brauchst Du nämlich eine Lizenz für kommerziellen Weinbau. Und die gibt es nicht so einfach im Supermarkt an der Kasse.

Der Weinbau ist europaweit geregelt. Dabei gibt es Obergrenzen, die liegen in Deutschland bei knapp über 100 000 Hektar für kommerziellen Weinanbau. Die Gründe hierfür sind zahlreich. Zum einen verhindert es, dass einige Vollidioten im Hintergarten billigen Stoff mit teuren Etiketten verkaufen. Zum anderen, und das ist der entscheidendere Grund, wirkt es Monokulturen entgegen. Es geht nämlich nicht, dass auf einmal alle nur noch Wein anbauen und dafür Biotope, Wälder und sonstige Agrarflächen umgewandelt werden müssen in vinophile Einöden, auf denen außer Cabernet und Grauburgunder nichts mehr wächst.

Wenn man also wirklich Wein zum Verkauf herstellen möchte, muss man sich bewerben. Mit vielen Formularen, wir sind hier schließlich immer noch in Deutschland. Dann wird die Fläche, die man gerne bebauen möchte, sowie weitere Voraussetzungen geprüft und bei Gefallen bekommt man den Zuschlag. Damit unterliegt man natürlich auch anderen Produktionsrichtlinien als der Hobby-Winzer. Frostschutzmittel zum Beispiel wäre dann tabu. Andere, weniger körperverletzende Dinge aber auch. Das ist auch gut so. Wenn also in der nächsten Stammtischrunde die Idee aufkommt, man könne ja der nächste Bill Gates der Weinwelt werden, sollte man mit seinen Plänen eventuell noch einen Moment warten und seine Hausaufgaben machen. Oder sich ein anderes Hobby suchen. Wein trinken oder so.



Nils Lackner ist Sommelier und international gebuchter Wein-Dozent. Auch auf seiner Heimatinsel Sylt kann man ihn für Proben, Events oder

Touren durch die Sylter Weinberge buchen: nl@nilslackner.com ,

0152-28759836