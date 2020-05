Avatar_shz von Wiebke Stitz

23. Mai 2020, 12:35 Uhr

Schon ob wir vom Umgang mit „Fremden“ oder vom Umgang mit „Gästen“ sprechen, macht einen Unterschied! Erwarten wir jemanden als Gast, signalisiert die Bereitschaft, ihn willkommen zu heißen.

Auf der Insel ist das doch im Grunde so, dass jeder in seinem Bereich alles daransetzt, die Wünsche und Vorstellungen des Gastes zu erfüllen. In den Bereichen von Tourismus und Gastronomie genauso wie in den Kirchengemeinden. Uns liegt daran, dass unsere Gäste sich willkommen fühlen. Dazu gehört, dass wir uns auf die Gäste eingestellt haben, dafür sorgen, dass sie sich hier bei uns wohlfühlen, und eines Tages auch wieder gern auf die Insel kommen. Und abgesehen von ein paar ärgerlichen Begegnungen läuft das ja auch sehr gut.

Nun sammeln wir Erfahrungen mit einem „herzlich willkommen“ unter dem erforderlichen Mund-Nase-Schutz, der aber noch nicht einmal ein Lächeln erkennen lässt! Ob wir weiter aus ganzem Herzen heraus Gastgeber sein können, hängt allerdings weniger von den gesetzlichen Schutzmaßnahmen ab, als vielmehr in hohem Maß vom Verhalten jedes einzelnen Gastes. Der Gast ist König, sagt ein Sprichwort. Ein König hat viel Freiheit, seine Wünsche haben oberste Priorität. Nun hat die Freiheit aber auch eine Schwester, und das ist die ethische Verantwortung. Ein guter König zeichnet sich eben auch durch seine Verantwortung aus. Ohne Verantwortung wäre der König ein Tyrann! Die entscheidende Frage ist doch: Bin ich als Gast bereit, einen Beitrag zu leisten für die Zukunft derer, die noch kommen werden?

Das ist eine sehr weitreichende Frage. In Zeiten der Corona-Pandemie fängt sie damit an, ob ich als Gast bereit bin, meine Gastgeber vor dem Risiko einer Infektion zu schützen, und sie reicht bis hin zu der Frage, ob ich bereit bin, mich so zu verhalten, dass auch die Natur der Insel eine Zukunft hat. Bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen für die Folgen meines Handelns? Will ich mit meinem Verhalten einen Beitrag zur Zukunft der Insel und ihrer Menschen leisten? Mit einer rigorosen Anspruchshaltung wird das schwierig. Heutzutage besteht persönliche Freiheit oft darin, manche Dinge eben nicht zu tun! Vielleicht müssen wir deutlicher als bisher signalisieren, dass Ignoranz und Verantwortungslosigkeit gegenüber Menschen und Natur hier keinen Platz haben! Vielleicht finden wir als Gäste und Gastgeber aber auch ganz neu zusammen in Freiheit und Verantwortung für die Zukunft derer, die noch kommen werden. In diesem Sinne: Herzlich willkommen!

Annette Gruenagel ist Pastorin der Kirchengemeinde Hörnum-Rantum.