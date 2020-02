Vom Marinelager zum Dünendorf

Rantumer Schullandheim „Puan Klent“ erfindet sich zum 100. Geburtstag neu

Rantum | Eingebettet in die Dünen zwischen Rantum und Hörnum liegt „Puan Klent“. Ganz genau bei 54 Grad 48 Minuten Nord 8 Grad 18 Minuten Ost. Das Meer ist nah, der Alltag fern. Bei Generationen von Hamburgern löst allein der Name „Puan Klent“ wehmütige Seufzer und die Erinnerung an Kindheitserlebnisse aus.

Jahrzehntelang sei fast jedes zweite, dritte Schulkind aus der Hansestadt hier gewesen, sagt Hans-Günter Ulmer, der die Pressearbeit der Hamburger Stiftung „Puan Klent“ verantwortet. „Sehr viele Menschen können sich daran erinnern.“ Das Heim heißt nach den friesischen Begriffen für den Piraten Paul (Puan) und das Kliff (Klent). 21 Hektar umfasst das Gebiet, das manche liebevoll als Hamburgs kleinsten Stadtteil bezeichnen. Die roten Backsteingebäude gruppieren sich wie ein kleines Dorf um einen zentralen Platz, gleich dahinter beginnen Wiesen und Heide.

Während des Ersten Weltkriegs standen hier Baracken des Marinelagers „Groß Vlie“. Im Oktober 1919 erwarb der Hamburger Jugendverband das Grundstück und begründete 1920 das Jugenderholungsheim „Pauns Klint“.

Es sollte „notleidenden Kindern Hamburgs eine Auszeit von ihrem durch Hunger und Armut bestimmten Leben in der Großstadt bieten“, heißt es bei der Stiftung. Im Sommer desselben Jahres reisten die ersten Jugendlichen nach Sylt, das damals noch sehr ursprünglich und touristisch wenig erschlossen war. 1929 wurde aus „Pauns Klent“ der Verein „Puan Klent“. 1937 wandelte sich der Verein in eine rechtskräftige Stiftung um, um das erwirtschaftete Vermögen vor dem Zugriff der Nationalsozialisten zu schützen.

Wollte man in den 20er Jahren vor allem sozial schwachen Familien aus Hamburg Erholung verschaffen, kommen heute Jugendgruppen, Familien, aber auch Alleinreisende. Gut eine Million Menschen haben das Jugendheim in den hundert Jahren seines Bestehens besucht. „Der Geist von ‚Puan Klent‘ lebt heute noch in den Herzen vieler ehemaliger Gäste“, heißt es in einem Video zu Geschichte und Zukunft der Einrichtung.1972 wurden die Rantumer Dünen mit Ausnahme des Heimgeländes unter Naturschutz gestellt. Seither wurden zahlreiche Modernisierungsanstrengungen unternommen, wie es in dem Video weiter heißt. Doch als das Wattenmeer 2009 Weltnaturerbe wurde, zeichneten sich „gewaltige Herausforderungen“ für „Puan Klent“ ab. Den Ansprüchen der Gäste an eine moderne Unterkunft habe man nicht mehr gerecht werden können und mit den Einnahmen aus der Belegung ließen sich nur die notwendigsten Reparaturen erledigen.

Im Dezember 2017 stellte die Stiftung wegen einer finanziellen Schieflage einen Insolvenzantrag. „Theoretisch hätte man ‚Puan Klent‘ einfach schließen können“, sagt Ulmer. Dann hätte es eben ein Jugenderholungsheim weniger gegeben. Doch der Aufschrei in Hamburg war groß; Politik und Gesellschaft taten sich zusammen, um „Puan Klent“ zu retten. Mit Erfolg: Ende Januar 2018 wurde der Insolvenzantrag zurückgenommen.

Die Stiftung stellte sich professioneller auf, ein Konzept für die Zukunft wurde geschmiedet. Für dessen Umsetzung stehen Bundesmittel in Höhe von 15 Millionen Euro bereit. Der Zuwendungsbescheid erfolgte Ende 2019. Zudem müssen eine Million Euro an Eigenmitteln unter anderem für angemessene Personalunterkünfte und die Fortschreibung des Konzepts bereitgestellt werden.

„Puan Klent“ soll eine Begegungs- und Bildungsstätte werden, die Programme unter den Oberthemen „Wattenmeer, Klimawandel und Raum zum Leben“ anbietet, erklärten die Verantwortlichen am Mittwoch in Hamburg. Ein besonderes Ziel sei es, „die Gästegruppen zeitweise aufzulösen und gruppenübergreifende Begegnungen zu forcieren“. Das Dünendorf soll ein inklusiver Begegnungsort für Menschen mit und ohne Einschränkungen werden. Unter anderem sind ein zentraler Versammlungsort für gruppenübergreifende Veranstaltungen mit angedockten Räumen für Seminare sowie mehrere Übernachtungsbereiche in unterschiedlicher Architektur geplant. Dadurch soll eine Dorfstruktur entstehen.

Es sei eine Neubesinnung und gleichzeitig ein Zurück zu den Wurzeln, sagte Ulmer. Denn der Auftrag „Puan Klents“ ist nach 100 Jahren immer noch aktuell, ist die Stiftung überzeugt: „Gerade jetzt, in den Sturmzeiten der Welt, brauchen wir Orte, die Mut geben und an denen Zukunft gedacht wird.“