Weihnachtszeit auf Sylt : Volles Programm am dritten Advent

In vielen Orten der Insel laden von Freitag bis Sonntag Weihnachtsmärkte zum Bummeln, Schlemmen und Shoppen ein.

von Pierre Boom

13. Dezember 2018, 18:17 Uhr

Sylt | Nur noch zwölf Tage bis Heiligabend – der Countdown Richtung Weihnachten läuft. Kein Wunder, dass ab Freitag auf Sylt noch einmal so richtig Gas gegeben wird mit gleich mehreren Märkten und Ausstellungen.



Endlich wieder: Wintermarkt in der Inselmetropole





Bis Freitag-Vormittag wird noch gehämmert, beleuchtet und eingeräumt, aber Punkt 12 Uhr ist es endlich so weit: Auf dem Platz in der Neuen Mitte öffnet der lange Jahre vermisste Westerländer Wintermarkt seine Tore. 14 Buden und eine original Almhütte laden zum Bummeln und Einkaufen, zum Schlemmen und Verweilen ein. Bis der „Sylter Winter-Express“ – eine fabrikneue Kindereisenbahn – ihre lange Reise aus China nach Sylt geschafft hat, dreht sich in der Mitte des Marktes ein nostalgisches Kinderkarussell. Nach der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr durch Bürgermeister Nikolas Häckel singen ab 15 Uhr die Kinder des Kindergartens Tinnum weihnachtliche Lieder. Ab 16 Uhr können kleine Besucher Wunschzettel im „Postamt des Weihnachtsmanns“ abgeben. Geöffnet ist Freitag und Sonnabend bis 22 Uhr, am Sonntag bis 20 Uhr.



Tinnumer Dorfverein lädt zum Weihnachtsmarkt







Weihnachtsmarkt für Kinder im Inselsüden





Am dritten Adventswochenende verwandelt der Tinnumer Dorfverein den Vorplatz des Tinem Hüs wieder in einen kleinen, gemütlichen Weihnachtsmarkt. Am Freitag ab 17 Uhr geht’s los: Bei Glühwein, Gegrilltem und anderen Leckereien kann Klönschnack gehalten werden. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten hat, wird an einem der zahlreichen Stände im Tinem Hüs bestimmt fündig, und auch den passenden Weihnachtsbaum gibt es dort zu kaufen. An die Kinder wurde ebenfalls gedacht: Am Sonnabend können alle kleinen Leckermäuler ab 15 Uhr Hexenhäuser aus Lebkuchen bauen und Sonnabend und Sonntag stattet der Weihnachtsmann den Tinnumern jeweils um 16.30 Uhr einen Besuch ab. Am Freitag ist der Tinnumer Weihnachtsmarkt bis 21 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 14 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 Uhr bis 18 Uhr.

Der erste Kinderweihnachtsmarkt im Süden an der Feuerwache ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Highlights für die Kinder sind der tägliche Besuch des Weihnachtsmanns, Basteln mit dem Kinder- und Jugendhaus, Keksebacken, Weihnachtskinderkonzert und Kindertanzaufführung, ein tägliches Weihnachtskino sowie Weihnachtsgeschichten lesen und die „Adventsspirale“ mit Pastorin Annette Gruenagel. Aber auch an die Erwachsenen ist gedacht: Autorin Sina Beerwald liest aus ihrem aktuellen Buch „Hauptsache, der Baum brennt“ und das Sylter Duo „Herztöne“ wird Herzen und Ohren mit deutschen und englischen Weihnachtsliedern wärmen. Gastronomisch freuen können sich die Besucher auf Pulled Pork Burger von der Rantumer „Strandmuschel“, Bratwürste vom Hapimag Hörnum, Kaffee und Kuchen von der Jugendfeuerwehr Hörnum und Waffeln von den Müttern der Kinder des Kindergartens.







Kunsthandwerk und Julemarked im Kapitänsdorf





Im Glasatelier im Bahnhof zeigen Sylter Kunsthandwerker auch dieses Jahr in einer gemeinsamen Weihnachtsausstellung am Wochenende, 15. und 16. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr ihre Werke. Zu sehen und kaufen sind hochwertige handgefertigte Unikate aus Glas, Gold, Silber, Ton und Stoff. Ausgestellt werden die Arbeiten der Glaskünstlerin Antje Otto, der Weberin Silke Wessel, der Töpferinnen Regine Skoluda und Till Bruttel sowie den Goldschmieden Antje Ballauf, Edda und Jonas Raspé.

Die Dänischen Vereine laden am Sonntag, 16. Dezember, zum Weihnachtsmarkt in die dänische Sporthalle, Süderstr. 38, ein. An vielen Ständen bietet sich die Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke zu erstehen. Von 11 Uhr bis 17 Uhr wird es hyggelig bei Æbleskivern, Kaffee und Kuchen, dänischen Hot Dogs und Gløgg. Um 15.30 Uhr darf man sich auf Weihnachtslieder mit Mahara Jacobsen freuen.