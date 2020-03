Ex-Superstar auf Sylt : Voller Kursaal bei Konzert von Mark Medlock

Tickets für das Comeback-Konzert waren schon eine Woche vorher ausverkauft.

von Ralf Henningsen

02. März 2020, 09:29 Uhr

Wenningstedt | Dass Mark Medlock auch 13 Jahre nach seinem Sieg in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ noch seine Fans hat, bewies der 41-jährige Frankfurter am Wochenende im Wenningstedter Kursaal³. Mit 400 Zuhörern war der Saal prall gefüllt, alle Tickets waren bereits seit Montag vergriffen. Medlock sang seine Hits „Mamacita“ und „You Can Get It“ aus der Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen, aber auch eigene Songs. Unterstützt wurde er dabei von Gitarrist Tommy Island (l.), Dawood Ebrahimzadeh am Cajón und den Hamburger Tänzerinnen Djamila Fristrup und Milena Junge.