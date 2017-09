Projekt „Masylta“ : Völkerverständigung der kreativen Art

vergrößern 1 von 3 Foto: Privat 1 von 3





von Imke Wein

erstellt am 22.Sep.2017 | 05:17 Uhr

Freund- schaft kann Berge versetzen – heißt es sprichwörtlich. In diesem Fall sorgt die Freundschaft zwischen der Sylter Kirchengemeinde der Norddörfer und der kleinen evangelischen Gemeinde von Sorquitten in Polen für Versöhnung, für lebendigen Austausch und für ein einzigartiges Kulturhaus, das einem Dorf in Masuren ungeahnte Perspektiven schenkt. Das Hotel sowie das Tagungs- und Eventzentrum sind hochmodern, idyllisch gelegen mitten in einem hübschen Dorf im Nord-Osten Polens unweit eines Badesees. Das Kultur- und Begegnungszentrum „Masylta“ ist ein wunderbarer Ort für Studienreisen, kleine Tagungen oder auch für Festivals – und ist ab sofort für jedermann buchbar. Vor einem Jahr wurde das neue Zentrum mitten im polnischen Masuren mit vielen prominenten Gästen und reichlich Medieninteresse eingeweiht. Mittlerweile erhält das neue Haus viel Zuspruch und Anerkennung, denn es steht für eine Vision von Völkerverständigung, die es zwischen Polen und Deutschland so noch nie gab. Es ist der Beweis dafür, dass Großes entstehen kann, wo ein fester Wille ist. Schon kurz nach seiner Eröffnung wurde „Masylta“ von unterschiedlichen Gruppen und Initiativen gebucht. Finanziert werden konnte das Projekt dank des Engagements der Partnerkirchengemeinde auf Sylt. Dennoch wäre „Masylta“ nie gebaut worden ohne die Freundschaft zwischen den Menschen.

Wenn der evangelische Pastor des Dorfes Sorquitten heute die schicke Herberge mit ihren 16 individuell eingerichteten Doppelzimmern, das Kulturhaus und noch so manches andere Stück Infrastruktur in seinem Dorf betrachtet, hätte Krzysztof Mutschman es vor 30 Jahren nie für möglich gehalten, dass seine kleine Gemeinde einmal so viel Aufwind erfahren würde. In Polen sind nur etwa 0,2 Prozent der Bevölkerung evangelisch. Eine Minderheit, die es bis heute alles andere als leicht hat. Als Pastor Mutschmann die Pfarrstelle vor über drei Jahrzehnten antrat und die evangelische Kirche im Dorf mit Leben versah, wusste er nicht, womit er sich und seine Familie satt bekommen sollte; eine Heizung für die kalten Winter in Masuren gab es nicht. Ihm ging es damals allerdings nicht besser oder schlechter als den anderen Bewohnern des Ortes. Das „Gottesgeschenk“ war sein Glaube an die Zukunft, sein Tatendrang und ein erster, mehr oder weniger zufälliger Hilfsgütertransport von einer kleinen Insel im Norden Deutschlands.

Der Küster der Norddörfer Kirchengemeinde, Fritz Hermann, hatte sich damals mit viel Nützlichem und einigen Freunden auf den Weg gemacht, um in Polen dringend notwendige humanitäre Hilfe zu leisten. Hermann, wie andere bis heute aktiver Förderer der Partnerschaft, stammt selbst aus Ostpreußen, dem ebenfalls polnischen Mohrungen. Seinem und anderen Flüchtlingsschicksalen ist es zuzuschreiben, dass der Impuls für Versöhnung und Völkerverständigung in den folgenden drei Jahrzehnten große Kräfte freisetzte. Nach den Hilfstransporten gen Polen in den späten 80er Jahren schlief so manche deutsch-polnische Initiative ein, als sich die wirtschaftliche Situation im Nachbarland verbesserte. Nicht aber die Partnerschaft zwischen der Norddörfer und der Sorquittener Kirchengemeinde. Vielmehr entwickelte sich ein gemeinsames Ideal von Toleranz und Solidarität. Jugendgruppen und Kulturinstitutionen besuchten sich gegenseitig. Die Sylter Freunde unterstützten den Bau einer Diakoniestation und schufen über die Jahre wichtige Elemente für eine trag- und zukunftsfähige Infrastruktur in Sorquitten.

Der vorläufige Höhepunkt der Hilfe zur Selbsthilfe ist der durch Spenden ermöglichte Bau der Kultur- und Begegnungsstätte „Masylta“. Sorquitten in seiner reizvollen landschaftlichen Lage ist eine traditionelle Destination für Natur- und Besichtigungsurlaube. Aber mit der touristischen Nutzung allein wollen sich die Initiatoren des Projekts nicht begnügen. „Es geht uns um eine facettenreiche und umfassende Form von Begegnung und Völkerverständigung, die hier jetzt möglich ist. Die Ressentiments gegenüber anders gläubigen, denkenden und fühlenden Menschen sind in Polen nach wie vor groß. Wir möchten mit inhaltlichen und kulturellen Angeboten, mit Festivals und international besetzten Programmen den Gedanken von multikulturellem Miteinander lebendig werden lassen“, formuliert Pastor Rainer Chinnow das Ziel. Evangelisch soll in Zukunft in Masuren nicht wie bisher mit „deutsch“ gleichgesetzt werden, sondern mit sozial, liberal und kreativ. Um die Vision von internationaler Begegnung in Masuren, die Auseinandersetzung mit Geschichte und das Gestalten von Zukunft möglich zu machen, bedarf es immer wieder einer faktischen Basis. So haben die Sylter Freunde jetzt geholfen, den Vertrieb des Hauses voranzubringen. Ein Logo wurde entwickelt, Werbematerial erstellt, bald wird die Webseite online sein. „Masylta“ ist bereit, Gäste aus aller Welt zu empfangen.