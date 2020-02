Vize-Wahl erneut vor Gericht?

Wenningstedter Gemeindevertreter entscheiden am Montag, ob sie gegen das Schleswiger Urteil vorgehen wollen

19. Februar 2020, 18:19 Uhr

Wenningstedt | Geht das gerichtliche Nachspiel der Wenningstedter Bürgermeisterwahl in eine zweite Runde? Am 14. November hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass die Wahl des 1. stellvertretenden Bürgermeisters rechtswidrig war – Gerhard Hausen hätte nicht zum Stellvertreter von Katrin Fifeik gewählt werden dürfen. Am Montag steht das Thema im Gemeinderat auf der Tagesordnung. Eine Option: Widerspruch gegen das Urteil.

Bei der konstituierenden Sitzung am 18. Juni 2018 war Katrin Fifeik, die bei der Kommunalwahl für die „Wählergemeinschaft Aktive Bürger“ kandidiert hatte, zur Bürgermeisterin gewählt worden. Ihre Wählergemeinschaft kam bei der Kommunalwahl auf sieben Sitze, das „Bündnis“ und die „Wählergemeinschaft Zukunft“ auf jeweils drei Sitze. Nach der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung hätte die zweitstärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für den ersten stellvertretenden Bürgermeister gehabt – das wäre die Fraktion „Zukunft“ mit ihrem Kandidaten Max Holst gewesen. Doch Katrin Fifeik erklärte in der Sitzung, dass sie fraktionslos bleibe – um allen drei Fraktionen als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen. Damit konnte Gerhard Hausen auf den ersten Stellvertreter-Posten gewählt werden, ebenfalls ein Mitglied der Wählergemeinschaft Aktive Bürger. Zweite Stellvertreterin wurde Brigitte Führ (Bündnis).

Gegen die Wahl legte das „Bündnis“ Klage beim Verwaltungsgericht Schleswig ein. In ihrem Urteil vom 14. November 2019 missbilligten die drei Richter und zwei Schöffen den Ablauf der konstituierenden Sitzung: „Die Kammer ist aufgrund der Gesamtumstände davon überzeugt, dass der Nichtbeitritt von Frau Fifeik zu der Fraktion ihrer Wählergemeinschaft aus taktischen Gründen erfolgte, um der Fraktion der Aktiven Bürger den zu besetzenden Vertreterposten zu sichern.“ Hausens Wahl zum ersten Stellvertreter sei damit rechtswidrig.



Doch eine Neuwahl des Bürgermeister-Vizes stand bislang nicht auf der Tagesordnung des Gemeinderats – stattdessen aber am Montag die Frage, ob die Gemeinde gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen sollte. In der Beschlussvorlage der Verwaltung heißt es, „die Inselverwaltung, der Kreis, das Innenministerium sowie Rechtsanwalt Dr. Arndt hatten im Vorfelde die Rechtmäßigkeit des Vorgehens und der Wahl bestätigt, da sie kommunalverfassungsrechtlich nicht zu beanstanden waren.“

Doch aus Kiel und Husum kommen anderslautende Darstellungen: „Die Kommunalaufsicht des Kreises hat sich bisher nicht zur Rechtmäßigkeit des Vorgehens in Wenningstedt und der Wahl Herrn Hausens geäußert“, erklärte Kreispressesprecher Hans-Martin Slopianka. „Zwar wurde die Frage an uns herangetragen, doch weil kurz darauf von anderer Seite Klage erhoben wurde und die Entscheidung eines Gerichts ja ohnehin ein höheres Gewicht besitzt als die einer Behörde, haben wir die Beantwortung zurückgestellt.“

Auch das Innenministerium wollte sich nicht festlegen: „Als wir im Rahmen einer Beschwerde um eine Stellungnahme gebeten wurden, war bereits die Klage beim Verwaltungsgericht anhängig. Und deswegen haben wir uns genau zu dem Punkt einer Stellungnahme enthalten“, erklärte Pressesprecher Dirk Hundertmark.

Die leitende Verwaltungsbeamtin Tina Haltermann bezog für die Inselverwaltung Stellung: „Mit Schreiben vom 23. Juli 2018 bestätigte die Inselverwaltung, in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht, das Vorgehen mit der Begründung, dass kein Mitglied einer Gemeindevertretung gezwungen werden kann, einer Fraktion beizutreten.“

„Hier wird auf Zeit gespielt“, kritisierte Bündnis-Fraktionsvorsitzende Ilka Köchy-Winter. Bis das Oberverwaltungsgericht über einen Antrag auf Zulassung zur Berufung entschieden hat, würde ein weiteres Jahr ins Land gehen. „Herr Hausen hätte längst von sich aus zurücktreten müssen.“

Gerhard Hausen, Fraktionsvorsitzender der Aktiven Bürger, lehnte eine Stellungnahme ab. „Ob die Gemeinde Rechtsmittel einleitet, ist Sache der Gemeindevertretung.“