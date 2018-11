Vier Wochen ohne Autozug

Montag 21 Uhr bis Freitag 9 Uhr – im November 2019 stehen die größten Behinderungen durch Bahn-Baustellen bevor

von Anja Werner

20. November 2018, 16:38 Uhr

Jetzt steht es fest: Sylt muss nächstes Jahr in vier Wochen im November komplett auf seine Autozüge verzichten. Jeweils zwischen Montag Abend, 21 Uhr, und Freitag Morgen, 9 Uhr, wird die Strecke zwischen Klanxbüll und Niebüll gesperrt. Personenzüge zwischen Niebüll und Klanxbüll werden in dieser Zeit durch Busse ersetzt. Ursache sind Unterhaltungsarbeiten – das Gleis zwischen Lehnshallig und Klanxbüll wird erneuert.

Drei Tage ohne Autozüge – eine große Herausforderung für Supermärkte, Handwerker, Hotels und viele andere Betriebe auf Sylt. Auch die Nerven der Pendler werden auf die Probe gestellt, wenn sie die Züge in Klanxbüll und Niebüll verlassen und in Busse umsteigen müssen. „Wir sind uns der besonderen Situation sehr bewusst“, sagt Sönke Kreft von der DB Netz AG, „deswegen haben wir frühzeitig das Gespräch mit allen Interessenvertretern gesucht.“

Dass eine große Sperrung auf die Sylter zukommen würde, war seit mehreren Monaten bekannt. Im Dialog mit den Sylter Gemeinden, dem Verein Sylter Unternehmer, dem Hotel- und Gaststättenverband und den Touristikern wurden drei Optionen diskutiert. Variante 1 hätte eine durchgängige Sperrung des Abschnitts für zwölf Tage bzw. rund 280 Stunden bedeutet. Bei Variante 2 wäre die Strecke an sechs Wochenenden für jeweils 55 Stunden gesperrt gewesen – ein Vorschlag, der insbesondere von der Tourismusbranche abgelehnt wurde. Jetzt kommt Variante 3 zum Einsatz – die Sperrung zur Wochenmitte für jeweils 80 Stunden, in der Summe 320 Stunden.„Für uns wäre natürlich eine durchgängige Sperrung am wirtschaftlichsten gewesen“, erläuterte Sönke Kreft im Gespräch mit der Sylter Rundschau, doch die nun getroffene Regelung werde auch den Interessen der Sylter und der Pendler gerecht. Der Gleistausch zwischen Lehnshallig und Klanxbüll ist Teil der Investitionsoffensive, die der Bahn-Vorstand im Juli verkündet hat, erläuterte Hubertus Willeke von der DB Netz AG in Kiel. Mit 160 Millionen Euro soll die Marschbahn saniert werden. Bis 2022 werde „gut die Hälfte der Strecke“ mit einem neuen Gleisoberbau ausgestattet.

Die Baumaßnahme im November 2019 ist aber die einzige, die eine Vollsperrung nötig macht. Sonst geht der Betrieb eingleisig weiter oder die Gleisbauer machen sich nächtens ans Werk. Die Zwangspause im November 2019 wird zudem genutzt, um im Bahnhof Westerland und an der Autoverladung Weichen auszutauschen.

Drei Jahre umfasst das Investitionspaket für die Marschbahn. 2019 steht der nördliche Abschnitt zwischen Westerland und Hattstedt im Mittelpunkt, von März bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 werden die Bauarbeiten reichen. Im Jahr 2020 folgt das Teilstück zwischen Hattstedt und Husum. 2021 nehmen sich die Gleisbauer den Abschnitt zwischen Itzehoe und Elmshorn vor. Ab dem Jahr 2023 erwartet Michael Körber vom DB-Netz-Regionalbereich in Hannover eine Rückkehr in den „Regelprozess der Bewirtschaftung.“ Dann verschlingt die Instandhaltung der Marschbahn noch zehn Millionen Euro pro Jahr.