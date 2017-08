Sylt : Vier Karten für die letzte Sunset Cruise auf der MS „Koi“ zu gewinnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Magulski 1 von 1

Ein zweites und letztes Mal in diesem Jahr kommt das Clubschiff MS „Koi“ nach Sylt für ihre – mittlerweile legendäre – Sunset Cruise Tour ab Hörnum. In Kooperation mit zweimusik findet diese Veranstaltungsreihe seit über 12 Jahren statt, seit 2014 auf der modernen MS „Koi“ der Reederei Adler-Schiffe.

Für die Sunset Cruise am Freitag, den 4. August wurde wieder ein namhafter DJ an Bord geholt: Neben den DJ von zweimusik wird Robosonic aus Berlin auflegen. Das Boarding beginnt um 18 Uhr im Hörnumer Hafen, abgelegt wird pünktlich um 19 Uhr, zurück in Hörnum ist die MS „Koi“ um 23 Uhr. Die Fahrt ist für Gäste ab 18 Jahre, das Bordticket kostet 29 Euro, der Linienbustransfer ab/an Westerland (Linie 2) kann für 5 Euro zugebucht werden. Wer nach der Tour weiter feiern möchte kann anschließend zur Afterboat-Party ins American Bistro nach Westerland. Alle Gäste auf der MS „Koi“ erhalten an Bord Freitickets für die Afterboat-Party.Die Sylter Rundschau verlost 2 x 2 Tickets für die Veranstaltung. Bitte schicken Sie uns bis morgigen Freitag, 4. August, um 12 Uhr eine Mail an redaktion.sylt@shz.de, Stichwort: Gewinnspiel.



Tickets: ww.ms-koi.de oder an allen VVK-Stellen der Adler-Schiffe und der Sylter Verkehrsgesellschaft





von Julia Nieß

erstellt am 03.Aug.2017 | 05:24 Uhr