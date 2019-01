Kultur auf Sylt : Vielfalt der Farben der Insel

Gemeinschaftsausstellung des Vereins der Sylter Kunstfreunde in der Stadtgalerie „Alte Post“

von Klaus Lorkowski

01. Januar 2019, 20:31 Uhr

Morsum | Für Anne Schimana ist die Insel schlichtweg blau. In einer Arbeit (Acryl auf Leinwand und Papier) mit dem Titel „Mein Sylter Blau“ leistet das langjährige Mitglied der Sylter Kunstfreunde einen ganz individuellen Beitrag zum diesjährigen Thema der Gemeinschaftsausstellung der Kunstfreunde – Titel: „Farben der Insel“.

Irmtraut Masberg dagegen kommt bei ihrem Bild „Die Farben von Kampen/Sylt“ (Öl in Spachteltechnik) farbkräftig und ausgesprochen expressiv daher. Meer und Rotes Kliff, Strand und kompakte Wolkenbänke stehen farblich in harmonischem Kontrast zueinander. Welch ein beeindruckendes Szenarium!

Die diesjährige Gemeinschaftsaustellung der Sylter Kunstfreund geriet, wie sollte es anders sein, erneut zu einem Event der besonderen Qualität. Für viele Sylter und Inselgäste ein Termin, der alljährlich fest im Kalender vermerkt ist. Bietet doch der Vormittag des letzten Tages im Jahr noch einmal Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und die künstlerische „Produktion“ der Kollegenschaft in Augenschein zu nehmen.

Und das alles in gediegenem, dennoch lockerem Rahmen – zum Beispiel durch Thomas Vesters Musikeinlagen am Saxophon. Oder durch launige, vornehmlich aber auch anerkennende Worte von Petra Nies, der ersten Vorsitzenden der Kunstfreunde. Sie lobte die eingereichten Werke wegen „der erfreulichen Mischung zwischen abstrakten und realistischen Motiven, bei denen es jeweils spannend ist zu sehen, wie die einzelnen Mitglieder unser gesetztes Thema interpretierten.“

Etwa Elfi Hirschberger. Vor ihrem Bild „St. Martin, Kirche zu Morsum“ muss ich einfach lange stehenbleiben. In klaren Linien, akurat, recht geometrisch – quasi im Stil neuer Sachlichkeit, so zeichnet die Künstlerin dieses uralte Gotteshaus nach. Welche Respekt erheischende Wendung in ihrer Arbeitsweise hat Elfi Hirschberger hier genommen. Da darf man gespannt sein.

Das gilt auch für Uschi Schmiedebergs „Farben des Morsumkliffs/Sylt“ – diesmal ohne Bikinis! Das Rot in ihrem Bild ist hier nicht nur als Blickfang für den Besucher zu verstehen, sondern gibt die geologische Einzigartigkeit dieses Naturphänomens wieder.

Den Blick auf Hörnum richtet Martin Schlums mit seinem Werk „Hörnum – nach der Regatta“ (Acryl auf Leinwand). Bizarr strecken sich die Masten der Schiff kreuz und quer in die Höhe, gewaltigen Fingerzeigen gleich. Hafenmauer, Mole und Treppengeländer scheinen den Rahmen abzugeben für eine stimmungsvolle, Ruhe ausstrahlende Szene.

Nicht vergessen werden darf Matthias Poppeks Beitrag, der sich zwar ohne Titel präsentiert, aber dem Betrachter unschwer Zugang erlaubt. Holz aus Sturmschäden bildet das Material, aus dem der Künstler allerhand Gebilde wie windschiefe Häuser oder ein Gotteshaus gestaltet. Eine reizvolle Anordnung.

Der diesjährigen Ausstellung sind wegen ihrer Vielfalt der Arbeitstechniken und der Motive viele Besucher zu wünschen. Ob endlich auch einmal (wieder) insulare Schulklassen den Weg in die Alte Post finden? Zu wünschen wäre es nachdrücklich!



„Farben der Insel“ – Gemeinschaftsausstellung der Sylter Kunstfreunde – Stadtgalerie Alte Post, Stephanstr. 4 in Westerland – geöffnet ist montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr – die Ausstellung läuft bis zum 26. Januar 2019.