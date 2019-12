Viele Pläne für das neue Jahr

Gemeinde plant Aufbereitung der Kampener Heideflächen / Der endgültige Haushalt für 2020 kann erst im März fertiggestellt werden

15. Dezember 2019, 17:10 Uhr

Kampen | Auf der letzten Sitzung der Kampener Gemeindevertretung am Dienstag, 10. Dezember, wurden bereits die Ausgaben für das kommende Jahr festgelegt: So hat Gemeindevertretung im Nachtragshaushalt für den Kauf eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) 360 000 Euro eingestellt. „Eigentlich wollten wir erst 2021 ein neues Fahrzeug anschaffen, aber wir werden wahrscheinlich im Jahr 2020 so gute Konditionen bekommen, dass wir das nächstes Jahr schon einstellen werden“, gab Gemeindevertreter Dirk Erdmann bekannt.

Auch für den Schutz der Heideflächen nördlich der Kurhausstraße stellten die Gemeindevertreter Haushaltsmittel ein. Gemeindevertreter Sven Scheppler erklärte die geplanten Maßnahmen: „Wir wollen langfristig diese Heidefläche aufbereiten lassen und ich glaube, wenn wir das jetzt nicht machen ist irgendwann keine Heide mehr da.“ Ähnliche Maßnahmen finden zurzeit am Flughafen statt. Mit einem ersten Budget von 25 000 Euro möchte die Gemeinde Kampen die Maßnahmen Anfang Februar beginnen. „Es ist ein Bereich, der für unser Landschaftsbild sehr prägnant ist, leider kann man zunehmend beobachten wie sich dort Buschwerk ausbreitet.“ Begonnen werden soll mit der Heidepflege nördlich der Kurhausstraße im Bereich des Radweges in Richtung Sturmhaube: „Eine erste Maßnahme wird sein einmal komplett das Buschwerk zu entfernen und dort, wo die Heide noch einigermaßen gut ist, soll sie gemäht oder geplaggt werden.“ Beim Plaggen wird der durchwurzelte Oberboden samt Vegetation entfernt, um die in der Erde ruhenden Heidesaatenfreizulegen. „Gerade die fachgerechte Entsorgung der abgetragenen Pflanzen ist leider sehr kostspielig“, so Scheppler.

Auch die Zweitwohnungssteuer war in der Gemeindevertretersitzung Thema: „Das Bundesverfassungsgericht hat die jetzige Fassung für rechtswidrig erklärt. Daher ist diese neu aufgestellt worden“, erklärte Erdmann. Einen genaue Höhe der Zweitwohnungssteuer könne man jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen: „Im Moment läuft eine Umfrage unter den Zweithausbesitzern, unter anderem nach Grundstücksgrößen, Baujahr und Fläche des Hauses. Nach Auswertung dieser Informationen soll die Höhe der Zweitwohnungssteuer beschlossen werden.“ Es seien bereits Probeberechnungen durchgeführt worden, jedoch kam man aufgrund der sehr unterschiedlichen Grundstücksgrößen zu ungleichen Erhöhungen der Steuer. „Zweitwohnungsbesitzer nutzen eine Infrastruktur, die die Erstwohnsitze schon seit Jahren erstellt haben, und von daher ist es meiner Meinung nach völlig in Ordnung, wenn wir bei der Zweitwohnungssteuer möglichst viel nach oben drehen“, so Erdmann. „Steigen wird die Zweitwohnungsteuer definitiv. Allerdings muss es moderat und gerecht sein. Darüber haben wir uns auch im Finanzausschuss verständigt.“ Finanziell stehe die Gemeinde recht gut da, so der stellvertretende Bürgermeister. „Wir haben durch den Verkauf von Restparzellen Einnahmen von rund 246 000 Euro in den Vermögenshaushalt einstellen können.“ Auch habe Kampen eine Landeszuweisung in Höhe von 105 000 Euro für die Erweiterung des öffentlichen WLan-Netzes erhalten. „Aufgrund der in der Verwaltung fehlenden Finanzbuchhalter wird der endgültige Haushalt für das Jahr 2020 jedoch erst gegen März fertiggestellt werden.“

Für den Tourismusservice Kampen (TSK) gabt Erdmann deutliche Verluste bekannt, die jedoch ohne Probleme durch die Gemeinde ausgeglichen werden können. „Mit dem Verlust von 580 000 Euro liegen wir ungefähr im Bereich der vergangenen Jahre. Hauptsächlich auch begründet durch unsere stetig sinkenden Abschreibungen in Höhe von rund 360 000 Euro.“ Besonders vorsichtig kalkuliert die Gemeinde die voraussichtlichen Einnahmen durch die Kurabgabe. „Sie unterliegt Wetterschwankungen, Anreiseschwierigkeiten und vor allen Dingen auch dem Wegfall von Betten“, erklärt Erdmann. „Wir haben seit dem Jahr 2011 rund 20 Prozent unserer Gästebetten in Kampen verloren. Das ist ein echter Einschnitt, den wir irgendwo ausgleichen müssen.“ Ebenso wurden alle anderen Einnahmequellen vorsichtig kalkuliert: „Der Mietausfall der Sturmhaube ist zu berücksichtigen. Im Jahr 2020 wird da wohl noch nichts sein, aber es ist ein Ende der Misere zu erkennen.“ Für den Tourismus Service Kampen stehe auch der Kauf eines neuen Fahrzeuges auf dem Plan: „Wir planen für den TSK ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, bisher war es ein Erdgasfahrzeug.“ Auch neue Strandkörbe möchte die Gemeinde anschaffen, rund 87 000 Euro sollen sie kosten. Der Hotelier erklärte: „Das Defizit ist hoch, aber an Dienstleistungen können wir nicht sparen, das sind wir dem Qualitätstourismus geschuldet. Ich fürchte, mit diesen Verlusten müssen wir leben. Die Gemeinde wird sie auch weiterhin ausgleichen müssen, aber sie kann es auch.“